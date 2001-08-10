Творческий вечер к юбилею Галины Архиповой пройдет в Сахалинской областной библиотеке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Творческий вечер, посвященный 80-летнему юбилею заслуженного учителя Российской Федерации и почетного гражданина Южно-Сахалинска Галины Архиповой, пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 1 марта. Начало в 18.00, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Одним из увлечений Галины Иннокентьевны является краеведение, она автор 12 книг о Сахалине и постоянный участник краеведческих конференций «Рыжковские чтения». Страстная путешественница, она побывала в самых отдаленных уголках нашей страны, а также совершила более 150 заграничных путешествий.

На встрече Галина Архипова расскажет о своих книгах и путешествиях, поделится интересными фактами биографии. Вход свободный. Дополнительная информация и справки по телефону: +7(4242)45-25-54.