Тихоокеанское
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23 Февраля 2022
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09:39, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на концерт Александра Деревягина

Сахалинцев приглашают на концерт Александра Деревягина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Концерт автора-исполнителя, композитора Александра Деревягина состоится 24 февраля в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Начало в 18.30, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Александр Деревягин – лауреат и член жюри фестивалей авторской песни. В 1991 году удостоен Премии им. Веры Матвеевой, учреждённой Союзом гуманитариев СССР.

В его репертуаре песни, баллады, музыкальные миниатюры по стихам И. Бродского, О. Мандельштама, Н. Гумилёва, Г. Иванова, Ю. Балтрушайтиса, В. Набокова. Отдельное место в творчестве композитора занимают песни на стихи Игоря Салчака, а также исполнительские программы по песням классиков жанра авторской песни: М. Анчарова, А. Галича, Б. Окуджавы, Ю. Визбора.

Вход свободный. Наличие масок обязательно. Дополнительная информация и справки по телефону: +7(4242)42-27-72.

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