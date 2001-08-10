Сахалинцев приглашают на концерт Александра Деревягина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Концерт автора-исполнителя, композитора Александра Деревягина состоится 24 февраля в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Начало в 18.30, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Александр Деревягин – лауреат и член жюри фестивалей авторской песни. В 1991 году удостоен Премии им. Веры Матвеевой, учреждённой Союзом гуманитариев СССР.
В его репертуаре песни, баллады, музыкальные миниатюры по стихам И. Бродского, О. Мандельштама, Н. Гумилёва, Г. Иванова, Ю. Балтрушайтиса, В. Набокова. Отдельное место в творчестве композитора занимают песни на стихи Игоря Салчака, а также исполнительские программы по песням классиков жанра авторской песни: М. Анчарова, А. Галича, Б. Окуджавы, Ю. Визбора.
Вход свободный. Наличие масок обязательно. Дополнительная информация и справки по телефону: +7(4242)42-27-72.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
15:41 17 Февраля АСТВ перезапустил вещание флагманского телеканала
12:44 18 Февраля На Сахалине возбудили уголовное дело против иностранца, не сообщившего о преступлении
16:47 18 Февраля Долинские сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли два преступления
16:45 18 Февраля На Сахалин идет очередная метель
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
16:25 10 Февраля Министр экологии Сахалинской области понижен в должности
- 17:36 11 Февраля В Сахалинской области выявили зараженных омикроном
12:19 10 Февраля Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести охлажденную навагу
Выбор редакции
- 09:39 Вчера Сахалинцев приглашают на концерт Александра Деревягина
- 15:44 21 Февраля В Южно-Сахалинске провели соревнования по плаванию "Быстрый китенок"
- 11:44 17 Февраля Сахалинцы запустили флешмоб в поддержку фигуристки Валиевой
- 11:26 9 Февраля Сахалинца, проехавшего на велосипеде через всю страну, наградили памятным знаком
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?