Сахалинцев приглашают на выставку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка творческих работ «Волшебство точечной росписи Валентины Кумпан» открылась 16 февраля в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Экспозиция представляет тарелки, холсты, стеклянные фоторамки, шкатулки, деревянные разносы и другие изделия, выполненные в технике точечной росписи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Валентина Купман – геолог по профессии, никогда не была связана с творчеством. Выход на заслуженный отдых стал отправной точкой для того, чтобы посвятить себя рукоделию: квиллингу, плетению корзинок из бумажных трубочек, созданию декоративных панно из морских камней и ракушек. Особенно увлекла техника point to point или точечная роспись, которая является одним из самых древних видов украшения человеком окружающего пространства. Сегодня с ее помощью Валентина Александровна превращает любой бытовой предмет – посуду, обложки для документов, обувь, вазы, одежду, – в уникальное произведение искусства.

Выставка расположена на 3-ем этаже СахОУНБ и будет работать до 30 марта. Дополнительная информация по телефону: +7(4242)45-25-27.