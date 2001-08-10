На Сахалине отметили День российской науки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционная культурно-просветительская акция ко Дню российской науки прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 8 февраля под девизом «Наука доступна каждому, в любые времена!» в очной и дистанционной форме, расск4азали ТИА "Острова" в СахУНОБ.

С презентацией безэкипажного катера выступили специалисты ЦТТМ «Техносфера» города Корсаков Александр Пырков и Виктор Губанов. Они провели для учеников Дворца детского (юношеского) творчества интерактивный урок по 3D моделированию, в ходе которого ребята узнали, как создаются изобретения, а также обсудили с ними тонкости работы и возможности винтовой техники. По итогу занятий те слушатели, кто ответил на вопросы точнее всех, получили в подарок напечатанные на 3D принтере свистки, а также опробовали в действии разную технику на дистанционном управлении в условиях отрицательной температуры и заснеженной земли.

Интеллект-игру: «Что? Где? Когда?» для студентов СахГУ провели специалисты АНО ДО Центр саморазвития «Страна Сов». Атмосфера игры была выдержанна в лучшем виде: таинственный голос ведущего, которого никто не видит, черный ящик, музыкальное сопровождение, распорядитель в зале и, конечно, юла в центре стола. Вопросы были посвящены литературе и касались, как классических произведений, так и известной серии романов английской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер».

Для тех, кто не смог посетить библиотеку лично, члены эколого-краеведческой организации «Белый орлан», победители конкурсов Института развития образования Сахалинской области «Старт в будущее» и Центра детско-юношеского туризма «Отечество» провели онлайн-конференцию. Они прочли свои доклады: «Археологическая находка на озере Буссе», «Стеклянный шар с острова Монерон», «Маршрут археолога вблизи поселка Новоалександровск», «О чем говорят фрагменты керамики с берегов озера Айнское».

Еще одним гостем акции стала Людмила Маклюкова с познавательной онлайн-лекцией на тему: «Лавиноопасность». В своем выступлении она рассказала о тех лавинах и их последствиях, с которыми ей довелось столкнуться лично, о наиболее опасных районах и сезонах для схода лавин на Сахалине, а также о правилах, которые могут спасти жизнь попавшему в сходящий наст.