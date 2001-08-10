Репертуар Чехов-центра пополнится детским спектаклем по

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском Международном театральном центре им.А.П.Чехова приступили к репетициям спектакля «Остров. Пересказ» по мотивам романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Режиссером постановки выступит Даниил Романов. Это первый его опыт работы в сахалинском театре, рассказали ТИА "Острова" в Чехов-центре.

Даниил Романов родился и живет в Москве. В 2011 году окончил ВГИК (актерско-режиссерская мастерская В. Шиловского, специальность – актер). В том же году создал независимую театральную команду «Комната 4». Ставил спектакли в театрах Москвы, Твери, Канска, Омска. Неоднократно участвовал в работе различных режиссерских лабораторий. Спектакль Даниила «Кроткая» завоевал приз за лучшую режиссуру XXI Международного фестиваля камерных спектаклей по произведениям Ф.М. Достоевского в Великом Новгороде и приз зрительских симпатий Международного фестиваля «Перекресток» (Друскининкай, Литва). Спектакль «Шинель. Пересказ» удостоился спецприза «Выбор руководителя фестиваля» на XVI Международном Фестивале в городе Щецин, Польша. Помимо театра, Романов занимается документальным кино, является создателем и автором YouTube-проекта «Memorandum».

Спектакль будет поставлен в Черном зале Чехов-центра. Формируя концепцию постановки, режиссер изначально отталкивался от особенностей камерного пространства театра. «Я бы назвал наш метод работы над спектаклем поисково-импровизационным, – говорит Даниил Романов. – Некоторый реквизит я привез с собой на Сахалин, а что-то рождается спонтанно. Так, вчера у нас появился воздушный шарик. В спектакле будут использованы разные средства театральной выразительности, элементы драматического, кукольного, предметного театра. Мы сразу держим в голове, что в перспективе «Остров. Пересказ» станет выездным; гастрольная версия спектакля будет проще в плане эксплуатации и задействованных в показе технических средств, но при этом не потеряет своих художественных качеств».

По словам режиссера, сюжет «Острова сокровищ» будет воспроизведен в спектакле практически полностью. Юный Джим Хокинс, Билли Бонс, Джон Сильвер, капитан Смоллетт, доктор Ливси, сквайр Трелони, Бен Ганн – этих и других персонажей легендарного приключенческого романа воплотит артист Роман Болтаев. «Есть полная убежденность, что это моя история, – признается актер. – Работа предстоит сложная и интересная. Много предметов, постоянно задействована мелкая моторика, необычный способ существования. В детстве я смотрел только мультфильм, а литературный первоисточник по странному совпадению впервые прочитал год назад. Не берусь судить, интересна ли эта книга современным детям. Наша с Даниилом задача – рассказать историю так, чтобы она не оставила их равнодушными и была понятна даже тем, кто не читал роман. Думаю, по атмосфере и эстетике это будет очень любопытный спектакль».

Премьера постановки «Остров. Пересказ» назначена на 26 и 27 февраля. Подробнее о наличии билетов можно узнать в кассах театра по телефонам (4242) 42-52-62 / 30-62-42.