Сахалинцам рассказали о жизни и творчестве Валентина Катаева
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Литературно-музыкальный вечер "Под парусом Валентина Катаева" 27 января прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Встреча была приурочена к 125-летию со дня рождения известного русского писателя, поэта, драматурга и журналиста (28 января), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе в СахОУНБ.
Гостями вечера стали учащиеся средних классов южносахалинских школ № 22 и №5, а также читатели библиотеки.
Ведущие мероприятия – специалист библиотеки Алдар Базаржапов и волонтер Юлия Дементьева – рассказали присутствующим о детстве писателя, интересах, а также о его становлении как писателя. Большое влияние на творчество Валентина Катаева оказали две войны: Первая Мировая и Великая Отечественная. С 1915 по 1917 года поэт был на фронте. Оттуда он посылал в одесские и петроградские газеты и журналы очерки о солдатской жизни, а в перерывах между боями писал рассказы. В годы Великой Отечественной войны писатель стал военным корреспондентом. Он выезжал на передовые позиции, рассказывал читателям газет «Правда» и «Красная Звезда» о военных действиях.
Особое внимание ведущие заострили на известной повести «Сын полка», написанной Валентином Катаевым в 1944 году. Гостям пересказали краткое содержание произведения и показали фотографии реальных мальчиков, которые стали прототипами главного героя. Это Исаак Раков-Солнцев, Лев Гицевич и Володя Тарновский. Повесть принесла автору «Сталинскую премию» и была экранизирована через год после выхода книги. Знаменитые сатирические романы «12 стульев» и «Золотой теленок» появились на свет тоже благодаря Валентину Катаеву. Он отдал идею для книг о великом комбинаторе Остапе Бендере двум начинающим литераторам: родному брату Евгению Катаеву, взявшего псевдоним Петров, и Илье Ильфу.
В дополнение к рассказу об известных произведениях с музыкальной композицией выступил артист Сахалинской областной филармонии Сергей Савельев. В образе Остапа Бендера он исполнил песню «Белеет мой парус».
Валентин Катаев писал не только серьезные произведения для взрослых, но его смело можно назвать и детским писателем. Из-под его пера вышли сказки «Дудочка и кувшинчик» и «Цветик-семицветик».
Театрализованное представление по мотивам сказки о волшебном цветке представили зрителям участники студии «Счастливый случай». Последнее желание было загадано вместе с ребятами из зрительского зала. Они попросили лепесток о мире во всем мире.
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