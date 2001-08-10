Камерный хор прочитает

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сказку Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес" споет хор "Возрождение". Выступление будет представлять собой симбиоз стихов и музыки, сообщает ИА "Порт Амур".

Очередной эксперимент Амурской областной филармонии - музыкальное чтение, пишет информационное агентство. По задумке авторов проекта в руках у чтеца Владимира Высоцкого окажется "Алиса в стране чудес". Напомним, Владимир Семенович написал музыкальную сказку по мотивам этого произведения.

Чеширский кот, Шляпник и Красная Королева сойдут со страниц книги. Герои оживут в песнях и не только, обещают организаторы. Представление состоится в пятницу, 28 января, в Амурской областной научной библиотеке.