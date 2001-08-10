Об экспедиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередное заседание клуба "Народный сахалинский гид" состоялось 20 января в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Оно было посвящено экспедиции «По следам адмирала Г.И. Невельского», которая состоялась летом 2021 года. Экспертом встречи выступил организатор экспедиции, руководитель клуба Sakhalin fishing and travel, член Русского географического общества Максим Сорока, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Он рассказал о трудностях, которые пришлось преодолеть семерым путешественникам за 17 дней: дым от лесных пожаров в Якутии, изнуряющая жара и гнус, большие волны и мелководье, шторм и гроза. Путешествие осложнялось еще и тем, что на трёх небольших лодках им приходилось вести с собой большой запас продовольствия, воды и топлива. Всего было преодолено почти три тысячи километров от села Некрасовка Охинского района до города Николаевск-на-Амуре Хабаровского края, по реке Амур до реки Амгунь и озер Далган и Дальжа. Именно такой путь в свое время проделал адмирал Геннадий Невельской со своей командой, чтобы исследовать устье Амура.

В ходе встречи демонстрировался документальный фильм, снятый участниками похода и смонтированный Игорем Колупаевым. Этот фильм уже успели посмотреть ученики южно-сахалинской школы № 22, планируется показать его и в других учебных учреждениях Сахалина. Кроме того, Максим Сорока поблагодарил спонсоров и неравнодушных людей, поддержавших проект.

В конце встречи Максим ответил на множество вопросов и пообещал не останавливаться на достигнутом, а реализовывать новые проекты, прославляющие Сахалинскую область.