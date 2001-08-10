Сахалинцев приглашают на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юбилейная региональная научная конференция «XXV Чеховские чтения» состоится 28 января 2022 года на площадках Чехов-центра и музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Впервые в эти дни пройдет и юношеская конференция «Чехов и Сахалин», рассказали ТИА "Острова" в мезее книги Чехова.

Около полусотни докладов заявлено на конференцию «Чеховские чтения». Среди них по традиции исследования сахалинских филологов, историков, специалистов из учреждений образования и культуры. В программе также и выступления ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Краснодара, Екатеринбурга, Хабаровска, которые присоединятся к конференции в зум-формате.

В рамках «Чеховских чтений» состоится пленарное заседание, пройдет работа секций филологической, историко-краеведческой и посвященной различным культурным аспектам. XXIV Региональная юношеская научная конференция «Чехов и Сахалин» также пройдет 28 января.

– Главное научное мероприятие нашего музея «Чеховские чтения» проводится ежегодно зимой в день рождения Антона Павловича. А юношеская конференция в рамках «Чеховианы» проходит в апреле. Но мы всегда хотели, чтобы школьники и студенты смогли принять участие в «настоящем» пленарном заседании, послушали доклады ведущих ученых нашего региона, чтобы это их вдохновило на свои открытия. Поэтому решили провести два этих научных мероприятия в один день, – отметила директор музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова.

Порядок работы 28 января 2022 г.:

8:00-09:00 – Регистрация участников

09:00-10:30 – Открытие, пленарное заседание (Сахалинский Международный театральный центр им. А. П. Чехова, 2 этаж, Коммунистический проспект, 35)

11:00-18:00 – Работа секций:

Секция «Вопросы филологии» (Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», Литературная гостиная, пр. Мира, 104);

Секции «Историческое краеведение», «Культурный феномен А. П. Чехова» (Сахалинский Международный театральный центр им. А. П. Чехова, 2 этаж, Коммунистический проспект, 35).

11:00-13:00 Конференция «Чехов и Сахалин» (Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», 2 этаж, пр. Мира, 104)

Приглашаются все желающие. Обязательно соблюдение масочного режима. В связи с эпидемиологической ситуацией вход на открытие и пленарное заседание только по пригласительным билетам. Очное участие в качестве слушателей на секциях по предварительной записи по тел.: 43-65-83.

Также можно присоединиться к конференции онлайн по ссылкам, размещенным на сайте музея: http://chekhov-book-museum.ru/chehovskie-chteniya/