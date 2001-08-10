Сахалинцев приглашают на "Чеховские чтения"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Юбилейная региональная научная конференция «XXV Чеховские чтения» состоится 28 января 2022 года на площадках Чехов-центра и музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Впервые в эти дни пройдет и юношеская конференция «Чехов и Сахалин», рассказали ТИА "Острова" в мезее книги Чехова.
Около полусотни докладов заявлено на конференцию «Чеховские чтения». Среди них по традиции исследования сахалинских филологов, историков, специалистов из учреждений образования и культуры. В программе также и выступления ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Краснодара, Екатеринбурга, Хабаровска, которые присоединятся к конференции в зум-формате.
В рамках «Чеховских чтений» состоится пленарное заседание, пройдет работа секций филологической, историко-краеведческой и посвященной различным культурным аспектам. XXIV Региональная юношеская научная конференция «Чехов и Сахалин» также пройдет 28 января.
– Главное научное мероприятие нашего музея «Чеховские чтения» проводится ежегодно зимой в день рождения Антона Павловича. А юношеская конференция в рамках «Чеховианы» проходит в апреле. Но мы всегда хотели, чтобы школьники и студенты смогли принять участие в «настоящем» пленарном заседании, послушали доклады ведущих ученых нашего региона, чтобы это их вдохновило на свои открытия. Поэтому решили провести два этих научных мероприятия в один день, – отметила директор музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова.
Порядок работы 28 января 2022 г.:
8:00-09:00 – Регистрация участников
09:00-10:30 – Открытие, пленарное заседание (Сахалинский Международный театральный центр им. А. П. Чехова, 2 этаж, Коммунистический проспект, 35)
11:00-18:00 – Работа секций:
Секция «Вопросы филологии» (Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», Литературная гостиная, пр. Мира, 104);
Секции «Историческое краеведение», «Культурный феномен А. П. Чехова» (Сахалинский Международный театральный центр им. А. П. Чехова, 2 этаж, Коммунистический проспект, 35).
11:00-13:00 Конференция «Чехов и Сахалин» (Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», 2 этаж, пр. Мира, 104)
Приглашаются все желающие. Обязательно соблюдение масочного режима. В связи с эпидемиологической ситуацией вход на открытие и пленарное заседание только по пригласительным билетам. Очное участие в качестве слушателей на секциях по предварительной записи по тел.: 43-65-83.
Также можно присоединиться к конференции онлайн по ссылкам, размещенным на сайте музея: http://chekhov-book-museum.ru/chehovskie-chteniya/
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
15:01 13 Января На Сахалине пассажиры такси вместо оплаты проезда отобрали у водителя телефон
11:15 13 Января Проходящий циклон может оставить без лицензии некоторые управляйки Южно-Сахалинска
15:00 13 Января В Южно-Сахалинске доставщик пиццы украл из подъезда половину детской коляски
15:04 13 Января Сахалинец пригласил незнакомых дам в гости и остался без кредитки и водительского удостоверения
- 19:29 30 Декабря С 2022 года южносахалинцам придется платить за воду новой компании
18:33 28 Декабря Участок Комсомольской в Южно-Сахалинске открыли как гравийку
17:50 28 Декабря В новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске отменили всё, кроме фейерверка
16:23 27 Декабря Житель Сахалина убил знакомого за неснятую обувь
Выбор редакции
- 11:32 Сегодня Сахалинской федерации шахмат ветеранов Великой Отечественной войны исполняется 30 лет
- 12:44 Вчера Дистанционное образование для школ Южно-Сахалинска продлено до 24 января
- 12:00 17 Января На Сахалине в 2021 году в пять раз выросло количество зарядных станций для электромобилей
- 15:53 14 Января Сахалинские летающие лыжники взяли две медали этапа Кубка России
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?