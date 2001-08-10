В Южно-Сахалинске открывается выставка, посвященная 75-летию образования островного региона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Открытие экспозиции «Вехи истории», посвященной 75-летнему юбилею островной области, состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 19 января. Начало в 15.00, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба СахОУНБ.
Южно-Сахалинская область была ликвидирована 2 января 1947 года, а островные территории (северный Сахалин и Курильские острова) выделены из состава Хабаровского края. Так, образовалась Сахалинская область в современных ее границах – острова Сахалин, Монерон, Тюлений и все Курильские острова. Время образования области неразрывно связано с послевоенным строительством, установлением административного управления на возвращенных территориях, подъемом экономики, развитием образования, здравоохранения и культуры.
Вниманию гостей будут представлены сборники документов и материалов, исторические очерки, фотоальбомы, библиографические указатели и периодические издания, рассказывающие об истории и развитии Сахалина и Курильских островов.
Открытие выставки пройдет в фойе 1-го этажа СахОУНБ. Вход свободный. Наличие индивидуальных средств защиты (масок) обязательно. Дополнительная информация и справки по телефону: +7 (4242) 45-25-37; +7 (4242) 45-25-38.
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