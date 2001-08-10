Юных сахалинцев приглашают участвовать в конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Принять участие в конкурсе «Мой Пётр I», посвящённом 350-летию со дня рождения первого российского императора, приглашает юных островитян Сахалинская областная универсальная научная библиотека. Организаторами конкурса выступают Президентская библиотека и всероссийский литературно-художественный журнал для школьников «Костёр», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Конкурс проводится с 1 января по 15 октября 2022 года. К участию приглашаются школьники и учащиеся средних учебных заведений в возрасте до 17 лет независимо от региона проживания.

На конкурс будут приниматься эссе, посвящённые Петру I и его деятельности. Творческие работы должны быть подготовлены с использованием материалов из фонда Президентской библиотеки и содержать интересные факты о первом российском императоре.

В течение 2022 года самые интересные работы будут печататься на страницах журнала «Костёр» в рубрике «Мой Пётр I». Итоги опубликуют в январе 2023 года в первом номере журнала «Костёр», на сайте издания и на страницах журнала в социальной сети «ВКонтакте». Лауреаты будут награждены дипломами и книжными призами.

Подробная информация об участии размещена на сайте Президентской библиотеки.

Дополнительная информация и справки по телефонам: +7 (4242)45-25-22.