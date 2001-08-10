На Сахалине открылась книжная выставка, посвященная Дню российской прокуратуры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Книжная выставка «На страже справедливости» открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 11 января. Экспозиция посвящена Дню российской прокуратуры, который ежегодно отмечается 12 января, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
В 2022 году прокуратуре России исполняется 300 лет. Именно в этот день 12 (23) января 1722 именным Указом Петра I при Правительствующем Сенате впервые был учреждён пост генерал-прокурора. Так и возник институт российской прокуратуры.
Материалы, представленные на выставке разделены на три раздела: «История прокуратуры», «Приоритетные направления деятельности» и «Призвание – служить закону».
В первом разделе представлены книги и статьи из юридических периодических изданий об истории создания прокуратуры. В книге «Самые знаменитые юристы России» Звягинцева А.Г. и Орлова Ю.Г, созданной на основе архивных материалов и мемуаров, рассказывается о жизни и деятельности самых выдающихся юристов России с Петровских времен до 1917 года. А в книге «Законодательство Петра I» читателю представлен текст Указа, в котором буквально значится: «Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Оберпрокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору». Об истории становления, развития и деятельности прокуратуры в период советской власти повествует книга «Советская прокуратура». В ней собраны воспоминания ветеранов, фотографии, документы и очерки о профессиональном мастерстве следователей и прокуроров, описываются судебные процессы.
Во втором разделе экспозиции представлены книги «Прокуратура в системе государственной власти Российской Федерации» Карпова Н.Н., «Прокурор – гарант соблюдения прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве» Кашаева К.А., «Прокуратура в системе национальной безопасности, «Экстремизм: стратегия противодействия и прокурорский надзор».
Третий раздел «Призвание – служить закону» расскажет о людях, посвятивших свою жизнь служению в правоохранительных органах. Книга Александра Звягинцева «Руденко» из серии «Жизнь замечательных людей» повествует о Романе Руденко – главном обвинителе от СССР на Нюрнбергском процессе. Его деятельность на «страже законности» продолжалась 27 лет и его по праву называют «патриархом советской прокуратуры». А книга «Расправа. Прокурорские судьбы» содержит очерки и воспоминания о судьбах военных прокуроров, противостоявших нарушениям законности в период культа личности Сталина. Они боролись с незаконными и противоправными арестами. Также вниманию посетителей предлагается подборка статей о работниках прокуратуры, размещенных в журнале «Законность».
После экспонирования издания будут находиться в свободном доступе в зале отраслевой литературы (3-й этаж СахОУНБ). Их можно будут взять на дом.
Выставка расположена в фойе третьего этажа библиотеки и будет работать до 31 января. Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-27.
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