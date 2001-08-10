16:26, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил
Хабаровские мастера выточили ледяные фигуры в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На площади Ленина в Южно-Сахалинске установили ледяные скульптуры. Новогодний городок на главной площади областного центра украсили ледяные композиции. Сказочные персонажи, герои мультфильмов, Дед Мороз и Снегурочка, главный символ наступающего года - тигр, уже радуют горожан.
В минувшие выходные над ледяными скульптурами трудилась группа художников из Хабаровска. При помощи электрической пилы, стамесок, резцов и мастерства специалистов ледяные блоки за несколько дней превратились в сказочных персонажей, рассказали ТИА "Острова" в мэрии.
- Работать легко и интересно, ведь это новогодняя тематика, есть простор для творчества. Кроме того, у вас очень комфортные условия для работы, хорошая погода, особенно если сравнивать с Хабаровском, - поделился художник «Айс креатив групп» Андрей Карелин.
Художественная резка по льду кропотливый труд, требующий максимальной аккуратности. В среднем на изготовление одной ледяной фигуры уходит от 4 часов до нескольких дней.
Как рассказали в МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска», фигуры выполнены из природного льда, который выбирается специальным образом, должен быть идеально прозрачным, без каких-либо примесей. Высота ледяных персонажей от 1 до 2 метров, одна из фигур выполнена в виде тантамарески с отверстием для лица и предназначена специально для фотографирования.
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