Детской художественной школе Южно-Сахалинска исполнилось 55 лет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поздравить коллектив первой из художественных школ на Сахалине с 55-летним юбилеем пришли учащиеся, выпускники, коллеги, деятели искусств и официальные лица, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сегодня детская художественная школа имеет два учебных корпуса и выставочный зал. Последний был передан школе в конце 2018 года. В 2019 году учреждение запустило свой второй учебный корпус, расположенный по адресу ул. Пограничная, 31, и повысило тем самым количество обучающихся до 861.
В выставочном зале ежегодно проводятся выставки творческих работ учащихся и выпускников школы, а также городские конкурсы и мероприятия, кроме этого, в зале экспонируются работы художников Сахалинского регионального отделения Союза художников России и приглашенных художников из других регионов страны. Ученики школы активно участвуют в выставочной деятельности и являются победителями выставок, олимпиад, конкурсов и фестивалей в области детского изобразительного искусства различного уровня.
От имени мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина с 55-летним юбилеем школу поздравила вице-мэр Елена Федорова:
- Современный день школы и творческое образование 860 учащихся лежит на плечах всего 16 преподавателей. Дорогие педагоги, я искренне восхищаюсь вашим талантом, вашей преданностью профессии! Учить детей живописи и искусству могут только увлеченные личности. И результат очевиден. К своему 55-летию школа подошла с большим багажом достижений. Ваши ученики являются победителями престижных выставок, олимпиад, конкурсов и фестивалей различного уровня. Со своей стороны администрация Южно-Сахалинска всегда поддерживает талантливых ребят, мы вручаем специальные премии. Желаю школе процветания и вырастить еще не одно поколение талантливых ребят!
Для многих выпускников, учащихся, педагогов и тех, кто ранее работал в учреждении, детская художественная школа – островок особенного мира, место притяжения к таинству изобразительного искусства, ремесла и творчества, обретение возможности многогранного выражения своих мыслей и чувств при помощи карандаша, кисти, красок. Прошедшие 55 лет - путь зарождения и расцвета лучших традиций в истории школы – духовных, образовательных, творческих, культурных.
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