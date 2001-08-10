В краеведческом музее откроется выставка к 75-летию Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
17 декабря в 16:00 в Сахалинском областном краеведческом музее открывается выставка «Созидатели», посвященная 75-летию образования Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в музее.
2 января 1947 года была образована Сахалинская область в современных границах, включающая острова Сахалин, Монерон, Тюлений и все Курильские острова. Административным центром стал город Южно-Сахалинск.
В послевоенные пятилетки Сахалинская область динамично развивалась. Этому способствовала активная переселенческая компания и ряд правительственных мер, привлекшие на острова более полумиллиона советских граждан. Во второй половине ХХ века в области происходило масштабное промышленное, социальное и культурное строительство. Вклад в процветание и развитие региона внесли люди: рыбаки, шахтеры, колхозники, строители, педагоги, врачи, энергетики, работники транспортных предприятий, социальных, культурных учреждений и многие другие специалисты.
Выставка «Созидатели» познакомит жителей и гостей Сахалинской области с историей образования и развития островного региона в период с 1947 по 1991 год, а также расскажет о людях – передовиках производства. На выставке посетители смогут увидеть чемодан переселенца, символический ключ от паромной переправы Ванино–Холмск, медицинский чемодан сельского участкового врача, портреты Героев Социалистического Труда, а также фотографии коллективов сахалинских предприятий, документы и награды из фондов Сахалинского областного краеведческого музея. Часть предметов на выставке представлена впервые.
Выставка «Созидатели» будет работать до 27 февраля 2022 года.
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