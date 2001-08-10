12 декабря в краеведческом музее Южно-Сахалинска откроется фотовыставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фотоконкурс «Дети России» уже восемь лет проводит Гильдия межэтнической журналистики. Участники представляют фотографии детей в национальных костюмах, показывая их красоту, преемственность поколений и этническое разнообразие России. Первая выставка по итогам фотоконкурса прошла в рамках церемонии награждения победителей конкурса «СМИротворец-2014». С тех пор она ежегодно обновлялась и объехала множество регионов России. Только в 2021 году передвижная экспозиция побывала на Полярном круге – в Салехарде, в Национальной библиотеке Чувашии в Чебоксарах, на Камчатке, в Саранске. И даже проплыла по Волге вместе с участниками Международной этнокультурной экспедиции-фестиваля «Волга – река мира. Диалог культур волжских народов», рассказали ТИА "Острова" в музее.

Генеральным спонсором конкурса и выставки «Дети России» выступил Международный фонд Шодиева. В этом году в фотосостязании приняло участие 108 авторов, которые представили 246 работ. Лучшие из них жители и гости острова смогут увидеть в Сахалинском областном краеведческом музее. Передвижная выставка откроется 12 декабря в 14:00.