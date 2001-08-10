Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

IV Региональный фестиваль музеев Сахалинской области «Музеи в XXI веке» начал свою работу. Открытие крупного культурного события состоялось в Историческом парке «Россия – моя история» 30 ноября, рассказали ТИА "Острова" в литературно-художественный музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин".

Министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик отметила, насколько важны подобные мероприятия:

– 125 лет музейному делу – это для нас значимая дата. За это время мы смогли сохранить нашу историю, память о подвигах героев. И для меня важно, что на этот фестиваль собрались не только муниципальные и государственные музеи, но и школьные. Именно здесь изначально у детей формируется представление о своём родном крае, зарождается интерес к истории, а уже в крупных музеях эти знания углубляются. Я очень горжусь нашими коллегами!

После приветственного слова министр наградила музеи и их сотрудников почетными грамотами за активное участие и значительный вклад в развитие культурной жизни Сахалинской области: директора Сахалинского областного художественного музея Ольгу Муратову, директора Музея Южно-Сахалинской наступательной операции Елену Дегтяреву, главного хранителя Охинского краеведческого музея Наталью Гатауллину, старшего научного сотрудника Холмского историко-культурного центра Любовь Чебаткову, Невельский историко-краеведческий музей, Южно-Курильский краеведческий музей, Охинский краеведческий музей и Тымовский краеведческий музей.

– Музей – это волшебное место, где любой человек может сделать массу открытий, получить уникальный опыт и даже изменить жизнь. И сегодня никто не спорит, что он является одним из факторов развития притягательности территории, города и региона в целом. «Сахалин Энерджи» активно участвует в культурной жизни и является партнером национального проекта «Культура». Мы очень гордимся, что можем помочь изменить жизнь в регионе к лучшему. Поздравляю вас с праздником, желаю плодотворной недели и дальнейшего развития фестиваля! – поздравила начальник отдела социальной деятельности компании «Сахалин Энерджи» Марина И.

– Для меня огромная честь от имени Российского этнографического музея присутствовать на фестивале. Поздравляю вас со 125-летием музейного дела. И особая честь сообщить сегодня, что наш музей открыл филиал в Южно-Сахалинске. Мы надеемся начать активную работу уже в следующем году, – поделилась новостью директор Российского этнографического музея Юлия Купина.

Напомним, фестиваль «Музеи в XXI веке» проходит в рамках празднования 125-летия музейного дела Сахалинской области. На семь дней, до 6 декабря, фестиваль объединил более ста пятидесяти участников из областных, муниципальных и школьных музеев островного региона. Они будут участвовать в образовательных, методических, развлекательных, деловых, выставочных и конкурсных программах.

– Музеи, как и другие учреждения, становятся ещё большим центром притяжения. На их базе проходят не только выставки и сохраняется культурное наследие. Здесь обсуждают культурные события, проводят круглые столы, дискуссии и обсуждения. И стоит отметить, что музеи участвуют в очень важных и серьезных общественно-политических событиях, играют серьёзную роль в нашей жизни. Думаю, эта связь будет только крепчать, – рассказал председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников.

Традиционным событием фестиваля является конкурс «Музейный проект», на который в этом году подано 33 заявки. Победители будут награждены на Торжественной церемонии закрытия в Международном театральном центре им. А. П. Чехова 6 декабря.

– Музейная профессия – это не просто диплом в кармане. Это то, от чего сердце колотится быстрее, чем обычно, и всегда горит глаз. Соревнование продлится два дня, и поэтому, я надеюсь, что будут представлены интересные проекты. Пусть победит сильнейший! – поприветствовала конкурсантов заместитель генерального директора Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова Нина Маркова.

Особую атмосферу праздника создал камерный ансамбль Сахалинской филармонии «Дивертисмент».

Организатором фестиваля выступили Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, Ассоциация музеев Сахалинской области и компания «Сахалин Энерджи».

Партнёры фестиваля: Сахалинская филармония, Сахалинский областной центр народного творчества, Международный театральный центр им. А. П. Чехова, Российский этнографический музей, Сахалинский колледж искусств, Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова, Московский государственный институт культуры, филиал Третьяковской галереи во Владивостоке, Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова, Общественная палата Сахалинской области, министерство образования Сахалинской области, Российский центр музейной педагогики и детского творчества, Государственный Русский музей, Автономная некоммерческая организация туристско-экологический Клуб «Бумеранг», Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль», Центр детско-юношеского туризма Южно-Сахалинска, Сахалинский областной краеведческий музей, Сахалинский областной художественный музей, Музейно-мемориальный комплекс «Победа», Корсаковский историко-краеведческий музей, Музейный ресурсный центр и служба «Виртуальный филиал: русский музей», Невельский историко-краеведческий музей, Историко-краеведческий музей г. Долинска.