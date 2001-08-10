10:19, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил
Органистка и саксофонист из Москвы дадут четыре разных концерта для сахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Уже на этой недели из Москвы на Сахалин прилетят лауреаты международных конкурсов - органистка Олеся Кравченко и саксофонист Сергей Говоров и сыграют 2, 3, 4 и 5 декабря в Соборе Святого Иакова в Южно-Сахалинске на проспекте Победы, 26Б четыре абсолютно разных концерта под общим названием "Эволюция музыки".
В четверг 2 декабря в 19:00 на концерте "Бах и новые классики" органистка Олеся Кравченко, один из жюри первого международного конкурса молодых композиторов органной музыки "Новые классики - Орган Таврида" в Москве, на котором соревновалось 350 молодых органных композиторов из 40 стран мира, сыграет вместе с незабываемыми шедеврами Баха удивительные органные произведения трех победителей этого конкурса.
В пятницу 3 декабря в 19:00 будет концерт "Эволюция танца", в котором дуэт органа и саксофона покажет развитие танцевальной музыки от самой старинной до новейшей - прозвучат "танцевальные хиты" для органа композиторов разных эпох созданные в самых различных жанрах от серьёзной пассакалии и чаконы Баха или Макса Регера до легкой музыки болеро от Лефебюр-Вели.
В субботу 4 декабря в 18:00 будут на концерте под названием "Не только джаз" звучать не только замечательные всемирно известные джазовые шедевры, но тоже произведения мировой классики в джазовом стиле как например "Маленькая ночная серенада" от Моцарта или "Пассакалия и фуга до минор" от Баха и другие.
В воскресенье 5 декабря в 15:00 на концерте "Навстречу Рождеству" будут звучать рождественские шедевры мировой музыки вместе с сюитой Чайковского из балета "Щелкунчик", с концертом "Зима" из "Времен года" от Вивальди и с незабываемым шедевром Баха.
Придите послушать со своими любимыми красоту разнообразной музыки для танца, джаза и джазовой классики, красоту шедевров Баха, новых классиков и музыкиРождества.
Билеты можно приобрести заранее в Соборе каждый день с 14:00-19:00 или через Сбербанк онлайн по номеру 8984-180-77-40 или за полчаса до концерта или на сайте bilet.sakh.com/concert
Есть большие скидки для пенсионеров, студентов, детей и инвалидов - обращайтесь в кассу собора.
Выбор мест свободный.
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Новости культуры Сахалина и Курил
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