В библиотеке Южно-Сахалинска фотограф из Владивостока открыл выставку, посвященную Хоккайдо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В выставочном зале Центральной городской библиотеки имени О. П. Кузнецова г. Южно-Сахалинска открылась фотовыставка «Летний путь северного моря», рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.

Выставка организована маркетинговым агентством «Трио Форум». На фотографиях, представленных в экспозиции, запечатлены природа и достопримечательности острова Хоккайдо.

Автор выставки – житель Владивостока Вячеслав Фурашов. Заядлый фотограф, он путешествует с фотокамерой в руках, избрав местом для своих исследований Азиатско-Тихоокеанский регион. В Японии он побывал трижды, причем каждую свою поездку завершал итоговой фотовыставкой. Одна из них была представлена в 2018 году в Сахалинском областном краеведческом музее. Третий визит фотографа в Страну восходящего солнца был посвящен Хоккайдо, и выставка «Летний путь северного моря» - своеобразный отчет об этом путешествии.

- Фотография – это скоропись моего восприятия окружающего мира, - объясняет Вячеслав. – Я не занимаюсь постановочной фотографией, а снимаю все, за что цепляется мое сознание. И потом из этого получается та самая скоропись, лента впечатлений.

Особый шарм экспозиции придает необычное оформление работ. Снимки размещены на тканевых свитках - вертикальных «какэмоно» и горизонтальных «эмакимоно». Как объяснил Вячеслав, это утилитарное решение, которое прежде всего облегчает перевозку и монтаж экспозиции. Немаловажно и то, что печать фотографий на ткани позволяет обеспечить их сохранность.

- До этого момента я оформлял выставки в виде большеформатных, монументальных снимков, и очень часто они портились во время монтажа и транспортировки, - объяснил Вячеслав. - Фотосвитки помогли исключить этот момент, с ними намного проще - свернул и отправил. И, конечно же, это культурный реверанс японским традициям.

Что касается названия выставки «Летний путь северного моря», оно тоже не случайно. Так сложилось, что чаще всего дальневосточники приезжают на Хоккайдо зимой, стремясь посетить многочисленные горнолыжные курорты острова. А вот летний Хоккайдо известен немногим. По мнению Вячеслава, это серьезное упущение, поскольку именно летом остров раскрывается во всей своей красе, превращаясь в своеобразный географический калейдоскоп. Например, в Камифуро и Фурано можно увидеть лавандовые поля Прованса, в Ёити с его виноградниками - Северную Бургундию, в Никка и Асахидакэ - суровые пейзажи и винокурни Шотландии, а вулкан Асахидакэ в Адской долине Ноборибэцу – прямая реплика суровой российской Камчатки.

Однако мирный во всех отношениях вернисаж был омрачен неприятным моментом. Организаторы выставки предоставили гостям буклеты и рекламные проспекты, рассказывающие о туризме на Хоккайдо. При внимательном рассмотрении оказалось, что на географических картах, размещенных в красочных журналах, к острову Хоккайдо в качестве японской территории присовокуплены российские острова Кунашир, Итуруп и вся Малая Курильская гряда, входящие в состав Сахалинской области. На этот досадный нюанс обратил внимание один из посетителей выставки:

- Это факт картографической агрессии. Такие недружественные поступки со стороны туристической организации и тех, кто издает эти журналы на территории Российской Федерации, я считаю недопустимыми.

Что касается выставки «Летний путь северного моря», она открыта для посещения в выставочном зале Центральной городской библиотеки имени О. П. Кузнецова до 10 декабря. Затем она отправится в дальнейший путь по городам Дальнего Востока.