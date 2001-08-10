На Сахалине пройдет конференция "Родная речь" на языках коренных малочисленных народов Севера
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Открытие IV Региональной детско-юношеской конференции "Родная речь" среди коренных малочисленных народов Севера состоится 12 ноября в 10:00 в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова "Остров Сахалин", рассказали ТИА "Острова" в музее.
В конференции примут участие ученики образовательных учреждений Ноглик, Поронайска и Некрасовки. Они представят доклады на нивхском и уильтинском языках. Исследования юных участников посвящены традициям коренных народов, изучению биографий семей, а также отражают аспекты, связанные с деятельностью Чунера Таксами и других ученых, кто изучал язык, жизнь и быт КМНС. В онлайн-формате будут транслироваться доклады школьников из Николаевска-на-Амуре и села Булава Хабаровского края.
По традиции автор лучшего доклада станет участником международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России» при финансовой поддержке компании «Сахалин Энерджи».
IV Региональная детско-юношеская конференция «Родная речь» среди коренных малочисленных народов Севера проводится Литературно-художественным музеем книги А. Чехова «Остров Сахалин» при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, компании «Сахалин Энерджи» и Ассоциации музеев Сахалинской области. Партнерами мероприятия выступили Сахалинский областной краеведческий и художественный музеи, Долинский историко-краеведческий музей и Сахалинский зооботанический парк. Целью проведения конференции является повышение интереса подрастающего поколения представителей КМНС к своему родному языку.
Вход на мероприятие по предварительной записи: 43-65-09
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