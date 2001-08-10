На Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тема моды и швейного ремесла объединила площадки акции «Ночи искусств» 4 ноября в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин».

Старт акции дала министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик – она поздравила всех с праздником и одной из первых познакомилась с новой эксплозией «Штаны-макароны». Далее церемония открытия продолжилась показом коллекции женской одежды от закройщика первого разряда Елены Константиновой и косплеера, который внезапно внес элемент космической фантастики в дефиле нарядов. Но главным событием в программе акции стало открытие выставки о швейном деле в России второй половины XIX века «Штаны-макароны». С приветственным словом выступила директор музея Евгения Фирсова, которая отметила, что даже в условиях пандемии радостно иметь возможность встретиться лично, а не только виртуально. За вклад в организацию выставки от лица музея она вручила благодарность и подарочное издание книги «Остров Сахалин» А. П. Чехова Елене Константиновой – владелице коллекции предметов швейного дела, представленных на новой выставке. Завершилось открытие чувственной танцевальной композицией «Кока-кола» от театра танца «Диалог», рассказали ТИА "Острова" в музее.

На интерактивной выставке «Костюм супергероев» показали спецодежду, в которой работают сотрудники МЧС, пожарной службы, нефтяной промышленности и дайверы. Представители этих отраслей рассказали, что военнослужащий должен успеть надеть защитный костюм за 4 минуты, а сотрудник противопожарной службы за 27 секунд, что из пластиковых бутылок делают качественную одежду, а баллон с воздухом для дайвинга весит 20 килограмм. Все желающие смогли потрогать и даже примерить экспонаты и сделать фото на память.

На протяжении всей акции сотрудники музея проводили уникальные экскурсии, разработанные специально для «Ночи искусств». Например, кураторские показы выставки «Штаны-макароны», на которых специалист по экспозиционно-выставочной деятельности рассказала о тонкостях процесса создания этой необычной выставки. На тематической экскурсии «Сахалинский фасон» сотрудник научного отдела рассказал об одежде времён сахалинской каторги.

Для детей в течении вечера проходил квест «Швейный хакатон», где ребята вышивали безопасной нитью, делали «волшебные» картинки с исчезающим рисунком и отгадывали ребусы. Ребята с увлечением мастерили, радостно играли с волонтёрами, задавали вопросы о музее. По итогу квеста было непонятно, кому больше понравилась площадка – детям или родителям. Последние не хотели покидать площадки, признаваясь, что они тоже получают большое удовольствие от процесса. В этом году работу всей детской площадки обеспечивали волонтёры музея.

Завершили «Ночь искусств» показ отрывка из фильма о жизни Коко Шанель французского режиссера Анн Фонтен и шоу «Магия моды». На последнем стилист и имиджмейкер шоурума «Trends Brands» Елена Бреусова рассказала о современных модных тенденциях и привела примеры удачных сочетаний в одежде. Далее модели в нарядах из коллекции Елены Константиновой повторили сюжеты известных живописных полотен на шоу «Ожившие картины». Одно из любимых посетителями шоу «Под шорох страниц и песка», где песком нарисовали иллюстрации к литературным текстам, было посвящено рассказам «Полинька» и «Шляпный сезон» А. П. Чехова, которые также были в «тренде» вечера и посвящены модным тенденциям.

Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» благодарит Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, закройщика первого разряда Елену Константинову, Сахалинскую филармонию и театр танца «Диалог», шоурум «Trends Brands», ГУ МЧС России по Сахалинской области, Армейский корпус Восточного военного округа, Сахалинскую федерацию страйкбола, ООО «Сахалин Дайвинг», ПВ ООО «Техноавиа», компанию «Сахалин Энерджи» и волонтёров музея.