Сахалинцев приглашают принять участие в конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека информирует жителей и гостей островного региона о возможности принять участие в конкурсе юношеского литературного творчества «Мир литературы. Юность». Он организован Ассоциацией союзов писателей и издателей совместно с Международным детским центром «Артек» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

К участию в конкурсе приглашаются авторы от 11 до 16 лет вне зависимости от места жительства, обучения и гражданства. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте Ассоциации и предложить работы по следующим номинациям:

- проза (объёмом до 10 тыс. знаков на свободную тему)

- поэзия (объёмом до 200 строк на свободную тему)

- критика (эссе объёмом до 5 тыс. знаков на тему любимой книги)

- журналистика (очерк объёмом до 5 тыс. знаков о современном герое-ровеснике)

Заявки на участие принимаются с 15 октября до 15 декабря. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться в Положении. По результатам творческого состязания будут отобраны лучшие работы. Их авторы поедут на тематическую литературную смену в МДЦ «Артек», которая состоится в середине февраля-начале марта 2022 года. Для участников этой смены будет проведена специальная образовательная программа, включающая мастер-классы и лекции от членов Ассоциации союзов писателей и издателей. Ребята познакомятся с азами литературного творчества и освоят новые форматы литературной деятельности.

Кульминацией программы станет церемония награждения победителей конкурса юношеского литературного творчества «Мир литературы. Юность» с участием известных современных писателей.

Победители финального этапа получат памятные призы конкурса, а их произведения будут опубликованы в изданиях-партнёрах проекта и коллективном сборнике.