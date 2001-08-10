Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Известный южно-сахалинский ансамбль современной народной песни "Русский терем" стал победителем сразу двух конкурсов международного уровня, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал директор ансамбля Андрей Мельниченко, оба конкурса были очень сильными по исполнительскому уровню. На международном конкурсе-фестивале "Аkva-Temp+" в Сочи коллектив представил русскую народную песню "Молодка, молодка" а капелльно. В Санкт-Петербурге жюри фестиваля "Прибалтийская осень" покорило самобытное исполнение ансамбля всеми любимой песни "Ой, цветет калина".

Отметим, островной коллектив участвовал в двух направлениях - вокальное искусство и хореография. Так, танцевальная группа "Синтез" ансамбля стала лауреатом первой премии обоих конкурсов.

Кроме этого, участница ансамбля "Русский терем" Елизавета Политун взяла первую лауреатскую премию в Сочи, а в Санкт-Петербурге - заняла 3 место.

- Я выступала как с сольной народной программой, так и в составе «Русского терема». Мы были очень рады представлять Сахалин на конкурсах такого уровня. А когда узнали, что получили оба Гран-при - это что-то незабываемое! Много эмоций, - поделилась Елизавета Политун.

Сегодня "Русский терем" - не только один из лучших коллективов Южно-Сахалинска, но и гордость всей островной области. Ансамбль, активно выступающий с концертами в Японии, Корее и других странах АТР, является своего рода культурным послом Сахалина. И эта масштабная награда станет еще одной яркой страницей в истории побед "Русского терема".