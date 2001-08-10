12:09, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил
На Сахалине впервые пройдет концерт-моноспектакль саксофониста Алексея Круглова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всех сахалинцев приглашает Собор Святого Иакова на пр. Победы 26Б во вторник 7 сентября в 19:00 на необычный формат концерта - моноспектакль одного из лучших саксофонистов России - лауреата многих международных конкурсов, музыканта, режиссера, поэта, перформера Алексея Круглова под названием "Пространств пустынных берега" на стихи и музыку автора.
Проект представляет размышления Алексея о жизни и творчестве. В финале вечера планируется показ фильма "Музыка без границ", посвященный уникальному совместному концерту Алексея Круглова и гитариста Яак Соояэра из Эстонии, состоявшемуся на эстонско-российской границе между городами Нарва (Эстония) и Ивангородом (Ленинградская область России) 30 апреля 2021 г. в Международный день джаза.
Из-за закрытых границ по поводу пандемии каждый их них находился на территории своей страны - в Нарвском замке и Ивангородской крепости - около 130 метров друг от друга и сыграли вместе для слушателей обеих стран известнейшие шедевры джазовой мировой музыки.
Алексей Круглов - композитор, режиссер, основатель группы "Круглый Бенд", играл со звездами американского джаза как Джимми Хитт, Кристиан Макбрайт, Гари Бартз, Джо Ловано, издал более 60 альбомов и как солист и вместе со своим коллективом выступал на многих известных площадках как в России, так и в США, Великобритании, Австрии, Германии, Польше, Финляндии, Сербии, Израиле и Китае.
Алексей Круглов даст в Соборе Святого Иакова на Сахалине еще один концерт совместно с дудукистом и трубачем Михаилом Волохом из Москвы и органисткой Юлией Иконниковой сегодня - в понедельник 6 сентября в 19:00 под названием "От Баха до джаза" где услышите не только шедевры Баха но и шедевры джазовой мировой музыки.
Всех любителей классической и джазовой музыки от сердца приглашаем! На двух больших экранах собора увидите во время концерта ряд фото и видео связанных с исполняемой музыкой.
Билеты можно приобрести заранее в Соборе каждый день с 14:00-19:00. Есть скидки для пенсионеров, студентов, детей и инвалидов - обращайтесь в кассу собора.
Просим соблюдать масочный режим и другие меры предосторожности.
Телефоны для справок: 8-984-180-77-40, (4242) 76-04-72.
Телефоны для справок: 8-984-180-77-40, (4242) 76-04-72.
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