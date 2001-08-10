с 27 октября по 3 ноября в Южно-Сахалинске пройдет музыкальный фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Организатором музыкального фестиваля выступает Южно-Сахалинский камерный оркестр при поддержке компании "Эксон Нефтегаз Лимитед". Мероприятия будут проходит в областном центре с 27 октября по 3 ноября 2021. Главная цель - выявление и поддержка одаренных детей и молодежи. Основатель и художественный руководитель фестиваля - Тигран Ахназарян, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Горожан ждут тематические концерты классической музыки и литературы, мастер-классы от преподавателей - педагогов международного уровня, авторские творческие проекты. Мероприятия станут яркими событиями в культурной жизни островного региона и подарят жителям и гостям города незабываемые впечатления.

Как рассказывают организаторы, благодаря фестивалю, у участников появляется возможность выступления на сцене и наработки опыта совместной игры с большим профессиональным коллективом, что непосредственно способствует в совершенствовании артистического мастерства юных артистов.

Участники фестиваля выступят с сольными номерами, что также является прекрасной возможностью для творческого самовыражения и профессионального роста. Проведение мастер классов от ведущих профессоров и педагогов Российских образовательных музыкальных учреждений дадут педагогам школ искусств области и Сахалинского колледжа искусств возможность обмена опытом, а учащимся и студентам позволит повысить уровень знаний и профессиональной музыкальной подготовки.

Заявку на участие в фестивале можно подать в соответствии с положением о порядке проведения Четвертого Дальневосточного музыкального фестиваля для детей и юношества "Звезды Эвтерпы", размещенном на официальном сайте МБУ "ЮСКО".

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, администрации Южно-Сахалинска, департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска.