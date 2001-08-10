Тихоокеанское
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Лауреаты международных конкурсов из Москвы сыграют для сахалинцев на дудуке, саксофоне и органе

Лауреаты международных конкурсов из Москвы сыграют для сахалинцев на дудуке, саксофоне и органе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалин прилетают лауреаты международных конкурсов из Москвы - один из лучших саксофонистов России Алексей Круглов вместе с  дудукистом и трубачом Михаилом Волохом, органисткой Юлией Иконниковой и джазовой певицей Екатериной Завалишиной с Сахалина.
 
Они сыграют для сахалинцев с 1-6 сентября в Соборе Святого Иакова на проспекте Победы, 26Б шесть совершенно разных концертов:
- в среду, 1 сентября, в 19:00 будет концерт "Времена года" от Вивальди, Чайковского, Гайдна и Глазунова в классической и джазовой обработке в исполнении органа и саксофона;
- в четверг, 2 сентября, в 19:00 прозвучит концерт "Русская классика и джаз", где вы услышите русские классические произведения от Чайковского, Рахманинова, Мусоргского, Глазунова и других русских авторов в классической и джазовой обработке органа, дудука, саксофона и трубы;
- в пятницу, 3 сентября, в 19:00 будет концерт "Гершвин и джаз", посвящённый всемирно известному композитору Гершвину - его произведения исполнит вместе с органисткой и саксофонистом из Москвы и джазовая певица Екатерина Завалишина с Сахалина;
- в субботу, 4 сентября, в 18:00 на концерте "Романтика для любимой" можно услышать шедевры мировой и русской романтической музыки в исполнении дудука, органа, саксофона и трубы;
- в воскресенье, 5 сентября, в 15:00 будет концерт-сказка "Снежная королева", на котором услышите не только шедевры мировой музыки на органе и саксофоне, но тоже чтение известной во всем мире сказки "Снежная королева" и увидите на экранах собора вживую рисование сказки песком от мастера песочной анимации Лилии Ким с Сахалина,;
- в понедельник, 6 сентября, в 19:00 на концерте "Бах и джаз" сможете услышать шедевры Баха не только в классической, но и джазовой красоте необычной комбинации звучания органа, дудука, трубы и саксофона.
 
Алексей Круглов - саксофонист, композитор, режиссер, поэт, победитель многих всероссийских и международных конкурсов, основатель группы "Круглый Бенд", организатор фестиваля Leo Records Festival in Russia, один из лидеров импровизационной музыки в России, играл со звездами американского джаза как Джимми Хитт, Кристиан Макбрайт, Гари Бартз, Джо Ловано, издал более 60 альбомов и как солист и вместе со своим коллективом выступал на многих известных площадках как в России, так и в США, Великобритании, Австрии, Германии, Польше, Финляндии, Сербии, Израиле и Китае.
 
Юлия Иконникова ведёт активную концертную деятельность в России и за рубежом (Финляндия, Англия, Польша и т.д.), выступая с сольными программами и в ансамблях: с солистами камерного оркестра "Виртуозы Москвы", солистами театра "Новая опера" и другими, является дипломантом международных конкурсов и членом жюри разных международных и всероссийских конкурсов органной и классической музыки, проходила стажировку у выдающихся органистов Европы и Америки : Л.Рогга, Ж.Гийю, О.Портана, Г.Роста, Х.Майстера, В.Церера, Д.Кристи и др.
 
Михаил Волох - дудукист, трубач и исполнитель на гармонике, выпускник института Гнесиных по классу трубы у педагога Е.А.Савина. Изучал дудук у Ю.Г.Мурадяна, а также брал уроки у Дживана Гаспаряна и Геворга Дабагяна. Играл в оркестре О.Лундстрема в Москве. Исполняет тоже музыку на гармонике - прежде всего джаз и танго. В настоящее время работает в театре Петра Фоменко в Москве. Записывал музыку на дудуке к фильмам: "Чужие" и "Сталин: Лайф" и тоже музыку на трубе к фильму "Питер Фм". Активно участвует в различных проектах от джаза до классики. Гастролирует со своими концертами не только в России но и за рубежом: в Франции, Китае, Катаре и других странах мира.

Всех любителей классической и джазовой музыки от сердца приглашаем!

На двух больших экранах собора увидите во время концертов ряд фото и видео прекрасных достопримечательностей и природы мира и России связанных с исполняемой музыкой.

Билеты можно приобрести заранее в Соборе (Приход Святого Иакова) каждый день с 14:00-19:00. Есть скидки для пенсионеров, студентов, детей и инвалидов - обращайтесь в кассу собора.

На концертах соблюдаются все ограничения по предотвращению коронавирусной инфекции. Просим соблюдать масочный режим и другие меры предосторожности.
 
Телефон для справок: 8-984-180-77-40, 76-04-72.

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