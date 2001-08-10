Фонды сахалинского музея пополнились работами Вечтомова, Глонти, Цигаля и других художников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На основании приказа Министерства культуры Российской Федерации из расформированной коллекции Международной конфедерации Союзов художников России в Сахалинский областной художественный музей 9 августа 2021 года поступила коллекция искусства 1950-1990-х годов, рассказали ТИА "Острова" в музее.
Ценный груз – это более 40 произведений живописи, около 200 произведений графики и 150 произведений декоративно-прикладного искусства. Среди них работы известных советских художников Николая Вечтомова, Гурама Глонти, Виктора Цигаля, Владимира Малолеткова и других. Многие работы посвящены Сахалину, Дальнему Востоку, где художники бывали в творческих командировках. Есть среди авторов и имена прекрасных дальневосточных художников: Александра Ионченкова, Фёдора Конюхова (Приморье), Эллея Сивцева, Афанасия Мунхалова (Якутия), Александра Гурикова (Хабаровский край), Виталия Петрова-Камчатского.
Произведения декоративно прикладного искусства представляют глиняную игрушку, расписную керамику, анималистическую пластику, художественный фарфор. Среди работ есть и произведения зарубежного искусства – 10 работ вьетнамских художников, они пополнят музейную коллекцию искусства стран Азии.
Отбор работ из обширного собрания музею помогли осуществить наши давние партнёры по выставочным проектам - сотрудники Всероссийского музея декоративно прикладного и народного искусства (г. Москва).
Сахалинский областной художественный музей благодарит Правительство Сахалинской области, министра культуры и архивного дела Сахалинской области Нонну Владимировну Лаврик за поддержку и помощь в сложной и дорогостоящей транспортировке произведений из Москвы на Сахалин.
Произведения переданы в музей Министерством культуры Российской Федерации для сохранения, изучения и публичного представления. Произведения из новой коллекции украсят выставку, посвящённую 75-летию Сахалинской области, в январе 2022 года.
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