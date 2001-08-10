Президент Чеховского фестиваля Вячеслав Коновалов: «Сахалин – уникален!»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23-25 августа Южно-Сахалинск станет литературной столицей России: здесь впервые пройдет Чеховский фестиваль «Остров Сахалин». Это будет яркий праздник для всех, кто интересуется российской литературой, книгами, музыкой и киноискусством.

Основатель и президент Чеховского фестиваля «Остров Сахалин» - Вячеслав Коновалов. Он известен как куратор Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В. Арсеньева, автор и ведущий Радио России и Радио Культура, основатель культурной площадки «КультБригада», руководитель проекта «Дальневосточное кино» и основатель федеральной литературной премии «ГЛАВКНИГА».

Мы попросили Вячеслава Коновалова подробнее рассказать о большом празднике литературы на Сахалине.

- Почему для проведения фестиваля выбран именно Сахалин, а не другие дальневосточные регионы?

- Весь Дальний Восток, с точки зрения культуры, яркий и самобытный как лоскутное одеяло. Настолько он разный, многоголосый, многонациональный... На его территории происходило и, я уверен, будет происходить много интересных культурных и литературных событий, ведь всё говорит о том, что ДФО становится не только территорией индустриально-промышленного и финансово-политического развития страны, но и культурным центром России и всего Тихоокеанского региона.

На Дальнем Востоке сложились свои самобытные литературные течения. Есть Камчатка с ее суровой прозой, есть сильная писательская организация в Хабаровске, где издается прекрасный журнал «Дальний Восток», один из старейших в России. Есть Приморье с его морскими традициями, связями с Китаем и русским литературным зарубежьем. Есть мощное литературное Забайкалье и волшебная байкальская Бурятия, а еще совершенно фантастическая литература Якутии, и Чукотка, и Еврейская автономная область, Читинская и Амурская области, и Магадан…

Но Сахалин – уникален! Это самый литературно «намоленный» остров в стране. Ни об одном острове в России не писали так много, как о нем. В конце XIX века Чехов открыл его всей стране и миру, приехав сюда и написав книгу «Остров Сахалин». В Российской империи почти каждый грамотный человек прочитал эту книгу, она произвела неизгладимое впечатление, если не сказать взрыв. И после этого состоялось включение острова в русскую литературную историю страны. В ХХ веке, во времена СССР, здесь побывали многие известные советские писатели, они посвящали этому удивительному месту стихи и прозу, появлялись песни, которые пела вся огромная страна.

Но так получилось, что в новой России последних 30-ти лет Сахалин звучит совсем негромко. И тут важно не искать причины, а вернуть Сахалину былую литературную славу. На острове почти в тысячу километров длиной, с потрясающей природой и удивительными талантливыми людьми, должны находить сюжеты и вдохновение новые поколения литераторов не только Сахалина, но и всей России.

Кстати, ни один регион не сможет сделать мощный рывок в экономике, финансах, политике, туризме, спорте и других отраслях без культурного развития. Губернатор Сахалинской области Валерий Игоревич Лимаренко, который поддержал проведение Чеховского фестиваля, понимает связующую функцию культуры с другими сферами жизни. Вся команда фестивального проекта благодарит главу региона за поддержку!

- По какому принципу вы отбирали участников, темы их выступлений и мастер-классов?

- Я провел опрос почти всех писателей и издателей, критиков и поэтов, которые участвовали в моих других фестивалях и мероприятиях. Всех спрашивал одно: какие ощущения вызывает слово «Сахалин»? Если слышал в ответ, что остров – просто мечта, что нужно открыть его для себя и своих читателей, этот человек сразу попадал в список. В итоге сформировался мощный культурный десант. И желающих посетить остров, встречаться с сахалинцами читателями, дышать воздухом края света было гораздо больше, чем может вместить фестиваль. Так что есть, куда расти. Лауреаты престижных литературных премий, издатели, музыканты, деятели киноиндустрии приедут из Москвы и Санкт-Петербурга, Архангельска и Владивостока, Перми и Таганрога, Магадана и Петропавловска-Камчатского.

Особо хочу отметить, что на фестиваль приглашены люди, которые относятся к Родине очень трепетно, и слово «патриотизм» имеет для них особый смысл. В нашей стране главная тема с февраля 2022 года – СВО, она все сильнее звучит и в современной литературе. В том числе, в творчестве многих участников Чеховского фестиваля. На Сахалин приедут литераторы, которые часто выступают на передовой, которые служили добровольцами, военкорами, работают волонтерами, живут Донбассом. Сахалинцы смогут ближе познакомиться, например, с творчеством Дмитрия Артиса, который добровольцем служил в зоне СВО – причем, в штурмовом подразделении, и написал две поразительные по своей глубине и честности книги - стихи и прозу; послушать пронзительные строки военкора и поэта Анны Долгаревой. Практически все участники нашего фестиваля сегодня, вооружившись словом, тоже стоят на страже нашей Родины, служат ей.

- Почему решили посвятить отдельный блок фестивальной программы юным читателям?

- Я сам в детстве, благодаря родителям, был большой книгочей, мои дети рано познакомились с книгой. Это традиция, которая прививается с младенчества. Когда мы со взрослыми уже теперь детьми вспоминаем их детство, в числе самых ярких моментов - книжные фестивали, когда, например, моей дочери книги подписывала Юнна Мориц, а сын навсегда запомнил, как книгу ему подписал Захар Прилепин и пожал руку. Это было большим событием, эти книги до сих пор стоят на почетном месте. Такие яркие встречи, лекции и мастер-классы усиливают интерес к чтению у детей, книга становится для человека каждодневной необходимостью, а ведь люди, которые читают, определяют наше будущее. А будущее Сахалина - в руках тех, кто сейчас ходит в школу. Поэтому я очень хочу, чтобы на наш фестиваль пришли школьники, познакомились с писателями, увидели хорошее кино. Режиссер Джангир Сулейманов и писатель-фантаст Сергей Лукьяненко расскажут, как создавался мультсериал «Смешарики», а ребята смогут посмотреть новые серии. Подростков приглашаем на премьеру фильма по сценарию гостя фестиваля, писателя Андрея Геласимова «Приключения галактики Барракуда». Эта кинолента еще не вышла на большие экраны, сахалинцы увидят фильм первыми в России.

Для детей и подростков запланировано много ярких мероприятий - квесты и мастер-классы, встречи с писателями и совместные читки. Надеюсь, они помогут многим ребятам полюбить книгу.

- Ради чего стоит прийти на книжную ярмарку, запланированную на 24 и 25 августа?

- Во-первых, книги будут продавать значительно дешевле, чем в магазинах и на маркетплейсах. Во-вторых, эти книги можно будет тут же подписать у авторов и пообщаться с ними. В-третьих, книголюбов ждет большое разнообразие новинок: их привезут несколько крупных российских издательств: «Молодая гвардия», «Альпина», «Городец» и другие. Сахалинцам предложат то, что вышло в свет за последние два года, жанры - на любой вкус.

- Как поездка на фестиваль может отразиться на творчестве гостей?

- Такие места как остров Сахалин остаются в сердце каждого человека, а свои чувства писатель обязательно выразит на бумаге, поделится, такова природа творца. Уверен, скоро российские, да и зарубежные русскоязычные читатели откроют для себя Сахалин благодаря произведениям современных классиков, которые приедут на первый Чеховский фестиваль «Остров Сахалин».