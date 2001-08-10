Тихоокеанское
информационное агентство
24 Января 2024
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13:43, Вчера | Интервью

На Сахалине завершился чемпионат ВВО по зимнему офицерскому троеборью

На Сахалине завершился чемпионат ВВО по зимнему офицерскому троеборью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине завершился чемпионат Восточного военного округа по зимнему офицерскому троеборью, в котором приняли участие более 90 офицеров в составе сборных команд от соединений, воинских частей округа, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В зависимости от возрастной группы участникам необходимо было поразить мишени из пистолета Макарова на расстоянии 25 м, проплыть от 100 до 300 м и пройти лыжную трассу на дистанции 5 и 10 км.

По итогам соревнований данный норматив и требования для присвоения спортивных разрядов выполнили, а именно: мастер спорта - 15 офицеров, кандидат мастера спорта - 22 и 1,2,3 спортивных разрядов получили более 30 офицеров.

Также проведен командный зачет по 2 группам среди соединений и воинских частей соединений окружного подчинения и общевойсковые армии.

В первой возрастной группе взяла «золото» команда общевойсковой армии ВВО, дислоцированная в Забайкальском крае, среди команд второй группы первое место заняли военнослужащие окружного учебного центра также из Забайкалья.

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