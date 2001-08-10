На Сахалине завершился чемпионат ВВО по зимнему офицерскому троеборью
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине завершился чемпионат Восточного военного округа по зимнему офицерскому троеборью, в котором приняли участие более 90 офицеров в составе сборных команд от соединений, воинских частей округа, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В зависимости от возрастной группы участникам необходимо было поразить мишени из пистолета Макарова на расстоянии 25 м, проплыть от 100 до 300 м и пройти лыжную трассу на дистанции 5 и 10 км.
По итогам соревнований данный норматив и требования для присвоения спортивных разрядов выполнили, а именно: мастер спорта - 15 офицеров, кандидат мастера спорта - 22 и 1,2,3 спортивных разрядов получили более 30 офицеров.
Также проведен командный зачет по 2 группам среди соединений и воинских частей соединений окружного подчинения и общевойсковые армии.
В первой возрастной группе взяла «золото» команда общевойсковой армии ВВО, дислоцированная в Забайкальском крае, среди команд второй группы первое место заняли военнослужащие окружного учебного центра также из Забайкалья.
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