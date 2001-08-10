Анастасия Киктева: более 6,5 тысяч учителей работают в школах Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области есть все необходимые условия для того, чтобы педагоги могли успешно реализовать свой профессиональный потенциал. Сегодня в регионе трудятся более 6,5 тыс. учителей. Подробнее об их работе в интервью рассказала министр образования области Анастасия Киктева.

- Анастасия Николаевна, здравствуйте!

- Здравствуйте!

- Прежде всего, поздравляем вас с праздником, поскольку вы тоже являетесь учителем-предметником, ваши дисциплины - химия и биология. Есть ли у вас какая-то личная традиция, связанная с этим днем?

- Конечно! Я являюсь представителем педагогической династии. Моя мама тоже учитель биологии и химии. Поэтому свое утро 5 октября я каждый год начинаю с поздравления моей мамы с профессиональным праздником.

- О чем говорит статистика - сколько работающих учителей в Сахалинской области, и проводится ли в регионе работа по привлечению в профессию молодежи?

- В Сахалинской области более 6,5 тысяч учителей, которые работают в школах не только как учителя-предметники, но и как советники по воспитательной работе, логопеды, педагоги-организаторы, педагоги-библиотекари. Безусловно, мы принимаем меры для того, чтобы привлекать в свою профессию педагогов. Но если говорить не о материальных мерах, которые действительно есть, мне бы хотелось отметить работу по самовозобновлению в отрасли новых кадров. Эта работа по открытию психолого-педагогических классов. В настоящий момент в области 31 психолого-педагогический класс. Ребята, которые идут в 10, 11 классы на предпрофессиональном уровне изучают предметы, спецкурсы, имеют небольшую педагогическую практику. И мы верим, что они будут осмысленно выбирать профессию педагога и поступать на педагогические специальности. Также мы совместно с СахГУ ведем кропотливую работу по студентам, которые будут на педагогических специальностях. Это необходимо для того, чтобы они возвращались в отрасль. В течение двух лет мы принимали участие в президентской программе «Земский учитель». И более 60 педагогов были привлечены из других регионов в сельские школы Сахалинской области.

- Год педагога и наставника, объявленный президентом России Владимиром Путиным, стал годом открытий: новых учреждений, специальностей, талантов. Что можете сказать о нашем регионе?

- Мы наметили себе цель - увековечить имена тех учителей, наставников, которые сыграли значимую роль в становлении отрасли в Сахалинской области. Открыта доска педагогу в Александровске-Сахалинском, которая была директором школы, а затем первому руководителю объединенного департамента просвещения Сахалинской области. Мы открыли мемориальную доску бывшему директору департамента образования спорта и молодежной политики Е.М. Фридману в техникуме сервиса, в котором он был долгое время руководителем. Мы приняли задачу по тому, чтобы популяризировать нашу профессию. Проводим большое количество мероприятий для того, чтобы не только сами учителя почувствовали значимость профессии в обществе, но и родители, наши социальные партнеры, дети почувствовали, что этот год особенный.

- День учителя в этом году совпал с мероприятиями Большой учительской недели. Она проходит с 2 по 8 октября по всей стране. Что особенного запланировано в этот период у нас?

- Ярким мероприятием стало посвящение учеников в психолого-педагогические классы. Состоялась встреча с Николаем Александровичем Литвиновым, преподавателем, педагогом, психологом института развития образования Сахалинской области. С ребятами-активистами «Движения первых» провели форум среднего профессионального образования, на котором советники по воспитательной работе, которые в этом году вошли не только в школы, но и в учреждения среднего профессионального образования. Обсудили актуальные тренды. В воскресенье, 8 октября, предстоит встреча педагогов дополнительного образования, которые в импровизированной интеллектуальной игре смогут посоревноваться.

- Ваши пожелания коллегам в этот праздничный день.

- Безусловно, сегодня все внимание будет направлено на вас. Улыбки, объятия, теплые слова. Получите тот заряд энергии, который позволит вам достойно, ярко, пройти этот учебный год к новым свершениям и тем целям, которые вы сами перед собой поставили.

- Анастасия Николаевна, спасибо за беседу. И удачи в таком важном деле!

- Спасибо!