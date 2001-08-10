Больше 30 тысяч туристов посетили Сахалинскую область в 2023 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине и Курилах завершается летний туристический сезон. В этом году острова предложили туристам не только знакомые многим места, но и новые локации. Подробнее об этом в интервью рассказал министр туризма региона Артем Лазарев.

- В России отмечают День туризма. Этот праздник стал народным, так как из года в год путешествия именно по России, внутри страны, обретают всю большую популярность. Если говорить о нашем регионе, то какие локации остаются самыми любимыми у приезжающих туристов?

- Во-первых, хочется всех поздравить со Всемирным днем туризма, и представителей отрасли - наших туроператоров, которые находятся на передовой, несмотря на то, что на Сахалине уже осень. Мы знаем, что сентябрь - это второе лето. И достаточно высокий сезон, и большой наплыв туристов. Хочется пожелать им терпения, развития и, конечно, всех людей увлекающихся, всех людей, которые путешествуют, и всех сахалинцев мы также поздравляем с этим праздником. Если возвращаться к нашему вопросу, то, безусловно, локации есть традиционные - как маяк Анива, мыс Великан, мыс Птичий, озеро Буссе и, безусловно, остров Монерон - такая дайвинг-Мекка на территории нашего региона. И, конечно, Курильские острова, на которых тоже в текущем году отмечается рекордный туристический поток. В целом Сахалинская область занимает второе место по туристическому потоку среди всех дальневосточных регионов после Приморского края. Понятно, что Приморский край нам тяжело будет обогнать. Но показатель у нас очень высокий.

- Можем ли мы отметить какие-то новые тенденции летнего отдыха на Сахалине и Курилах у местных жителей и у туристов?

- Если говорить, допустим, про наших с вами жителей, то у нас активно развивается пеший туризм по "Горному воздуху". Если зимний сезон показывает прирост порядка уже 15-20% туристов, которые посещают комплекс, то в летний период у нас прирост достигает 40%. У нас очень много людей в выходные дни взяли за привычку гулять в окрестных горах по серпантинным трассам, которые зимой используются для лыжного катания. Это не может не радовать, потому что это способствует оздоровлению населения и развитию туризма. И мы сейчас рассматриваем эти локации как некий инвестиционный лот, куда приглашаем бизнес создавать там гостиницы, пункты прокатов и других активностей, чтобы больше приучить население проводить выходные дни правильно. К тому же сейчас идет асфальтирование одной из серпантинных трасс протяженностью 4 км, я думаю, это будет дополнительным доводом, чтобы проводить свободное время активно. Вообще, для сахалинцев свойственно такое активное перемещение, когда хороший погожий денек, и все активно перемещаются за город, отдыхают. Также хочется сказать, что очень много в текущем году сахалинцев посещает Курильские острова. В том числе Южные Курилы, Итуруп. Мы в летний сезон там оперативно реагировали - ставили дополнительные борты, увеличивали частоту рейсов на теплоходах, чтобы все желающие смогли попасть на Курильские острова. Конечно, все желающие не попали, потому что все-таки наши возможности ограничены, и номерного фонда не хватает, но, тем не менее, цифры очень оптимистичные

- "Горный воздух" остается местом притяжения как для местных жителей, так и для туристов. В этом году был утвержден мастер-план развития территории. Расскажите, что нас ждет?

- Сегодня одним из ведущих факторов остается наличие современного номерного фонда. Если говорить про "Горный воздух", то это, конечно, протяженность трасс - 32 км. Подготовленных трасс в будущем по поручению Юрия Трутнева должно составить до 90 км. Действительно, в начале сентября был утвержден мастер-план на совете директоров, который предполагает создание новых горнолыжных подъемников, системы оснежения и гостиничного фонда. Планируется, что с этим мастер-планом будет создано более 2 500 номеров в распадке между горами Красная и Острая. Для примера - сегодня в Южно-Сахалинске номерной фонд составляет более 1 700 номеров. Только в этом распадке планируется создать более 2 500 категориями от 3 до 5 + с банными комплексами, видовыми ресторанами, активностями и подобным. Очень приятно, что сегодня ведущие компании, которые работают на "Красной Поляне", на "Розе Хутор", которые имеют большой опыт в создании подобных объектов, очень оптимистично смотрят на эту историю и уже в следующем году приступят к непосредственной реализации. В частности, мы должны начать строить новый подъемник на гору Красную. После строительства этого подъемника, который планируется сдать в 2025 году, протяженность трасс уже составит 45 км. А дальше поэтапно мы будем наш курорт развивать. Самое главное - необходимо строить и наращивать номерной фонд, чтобы мы могли принять всех туристов.