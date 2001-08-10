Бизнесу интересен Сахалин: Галина Дзюба рассказала об итогах ВЭФ-2023

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область становится все более интересной для инвесторов, расширяя партнерские связи с зарубежным бизнесом. Об этом говорят результаты прошедшего ВЭФа - новые соглашения и планы сотрудничества. Детали озвучила президент Торгово-промышленной палаты региона Галина Дзюба.

- Галина Юрьевна, здравствуйте! Восьмой Восточный экономический форум завершил свою работу во Владивостоке. Регионы-участники этого масштабного мероприятия подводят итоги и делятся планами на ближайший год. Как вы можете оценить результаты работы команды Сахалинской области по итогам ВЭФ-2023?

- Я напомню, что Восточный экономический форум - это прежде всего экономическое мероприятие, где представляют потенциал развития всех регионов. И, конечно, к Сахалинской области был проявлен особый интерес. Возможности инвестиционной привлекательности островов представлял наш губернатор Валерий Игоревич Лимаренко. Конечно же, он отметил, что главное преимущество нашей области - это наличие ресурсов. В Сахалинской области большие запасы нефти, угля, природного газа и водных биоресурсов. Но наш главный потенциал - в том, как власть развивает возможности взаимодействия с бизнесом. Ведь бизнес, как справедливо заметил Валерий Игоревич, создает предприятия, открывает новые рабочие места, платит налоги в бюджет. А региональные власти, исходя из этого, строят детские сады и школы, больницы и поликлиники, новое жилье для населения - в том числе для специалистов, которые едут к нам с материка и принимают участие в развитии экономики. Эта взаимосвязь, конечно, очень важна, и она положительно влияет на инвестиционную привлекательность Сахалинской области. Агентство стратегических инициатив каждый год подводит итоги по инвестиционной привлекательности регионов, и наш регион уже три года не сдает позиции лидера на Дальнем Востоке, а также входит в топ-5 субъектов РФ, которые наиболее привлекательны для инвестиций.

- Вы также присутствовали на ВЭФ во Владивостоке. Расскажите, какие темы стали ключевыми для форума в этом году?

- Восточный экономический форум уже не первый год показывает, что экономика мира смещается с Атлантики на Тихоокеанский регион. Значительное внимание уделяется развитию восточной части Евразии и, конечно, Дальнего Востока. Что касается Сахалинской области - мы, конечно, вливаемся в эту тенденцию. На форуме мы представили все свои проекты, презентовали возможности вложения денег в развитие нашего региона и заключили 17 соглашений. Разве это не положительный эффект форума? Я думаю, что это очень полезная, даже необходимая площадка. Тем более, Сахалин на ВЭФ налаживает новые связи и контакты как в российском инвестиционном сообществе, так и на мировом бизнес-рынке. Мы развиваем партнерские отношения и укрепляем их.

- На ВЭФ вновь были представители других государств. Как Сахалинская область поддерживает свои международные связи в настоящее время?

- В этом году Восточный экономический форум посетили около 7 тысяч иностранных гостей, представителей 62 стран, в том числе недружественных нам. Но, конечно, нас больше привлекали страны Азиатско-Тихоокеанского региона - Индия, Китай, Вьетнам и так далее. Считаю, максимальный интерес проявила к нам Китайская Народная Республика. И у нас с ними заключено соглашение - наверное, самое объемное из всех. Губернатор Валерий Лимаренко подписал его с китайской компанией по управлению инвестициями. Теперь инвесторы из КНР будут развивать производство в трех муниципальных образованиях Сахалинской области. В Тымовском районе появится мощный лесоперерабатывающий комбинат, понимаем, в Александровск-Сахалинском районе построят современный многофункциональный грузоперевалочный пункт, там же будет идти добыча угля. А в Южно-Сахалинске возведут новый логистический центр. Для жителей островного региона откроют более 400 новых рабочих мест.

- Какие еще соглашения, подписанные на форуме, вам кажутся особенно перспективными для развития Сахалинской области?

- Не может не радовать подписание соглашения с ПАО "Россети" о строительстве электростанций на Курилах. Курильские острова сейчас - территория, привлекательная как для развития туризма, так и в целом для новых инвестиционных проектов. Электростанции, которые будет возводить наш партнер, будут работать не только на газе, но и на природных источниках - будет задействована энергия ветра, солнца и геотермальных источников. Это уникальный проект.

Еще хочу отметить соглашение о строительстве рыбоперерабатывающего комплекса в Корсакове с участием предприятия "Гидрострой". Ну и, конечно развитие порта Корсакова не может не радовать, потому что это открывает огромные перспективы, в том числе международные.

- Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании, дал понять, что развитие Дальнего Востока - это приоритет государства. Как вы считаете, как Сахалинская область будет наращивать и использовать свой стратегический потенциал в ближайшие годы?

- Да, наш президент вновь напомнил о важности "поворота на Восток". И, конечно, здесь Сахалинская область - один из флагманских регионов. Наш потенциал, как я уже сказала, - это уголь, нефть, газ, водные биологические ресурсы. Все это не может не привлекать инвесторов, как внутрироссийских, так и зарубежных. Но главный потенциал, как сказал губернатор Валерий Лимаренко, - это развитие нашего региона, укрепление партнерских связей и создание рабочих мест на островах.