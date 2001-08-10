Жители Сахалинской области могут получить востребованную профессию бесплатно
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Бесплатно получить востребованную профессию теперь реально: сахалинцы смогут пройти профессиональную переподготовку, открыть свой бизнес, найти новую работу, стать самозанятым и повысить квалификацию. Детали в интервью рассказала руководитель проекта "Содействие занятости" Надежда Морозова.
- Надежда, здравствуйте. Расскажите подробнее о проекте "Содействие занятости": как давно он реализуется на территории Сахалинской области?
- Проект реализуется в рамках национального проекта "Демография". В Сахалинской области его запустили в 2019 году, и мы работаем уже четвертый год.
- Для примера, сколько слушателей выпустили в прошлом году?
- В 2022 году мы выпустили порядка 300 слушателей: обучили их и содействовали в трудоустройстве.
- Какие профессии считаются наиболее востребованными? Куда люди идут учиться - точнее, переобучаться?
- В 2023 году у нас большое количество направлений. Это рабочие специальности: пекарь, повар, кондитер. Есть повышение квалификации и переподготовка, веб-дизайн, социальная работа. В общем, очень обширный список.
- Расскажите, какие критерии существуют для желающих принять участие в этом проекте?
- Во-первых, стоит сказать, что проект бесплатный для наших граждан, нужно только подходить под ряд категорий - это пенсионеры, мамочки в декрете, люди, которые находятся под риском увольнения, которые нуждаются в нашей помощи, участники спецоперации. Если вы подходите под этот ряд категорий, нужно заполнить заявку на портале "Работа в России". А далее мы приглашаем к нам на курс.
- А сколько по времени длится переобучение и где оно проходит?
- Зависит от программы, от месяца до трех месяцев. В 2023 году у нас заявлено три центра обучения - это центр "Активное образование", Сахалинский горный техникум и Сахалинский техникум сервиса. Часть занятий проходит очно, у некоторых направлений предусмотрено дистанционное обучение. В основном обучение либо вечернее, либо после обеда. Центр готов подстроиться под население.
- Выпускники проекта уже могут похвастаться историями своего успеха?
- У нас есть супружеская пара, которая училась по направлению "Поварское дело". Они открыли свое заведение. Я с ними связывалась. Сейчас они стараются, развиваются, участвуют в ярмарках и так далее. В общем, прогрессируют. Также есть у нас женщина, которая прошла курс переподготовки по столярному делу. Она открыла свою мастерскую и сейчас занимается тем, что ей нравится.
- Надежда, из каких профессий могут прийти люди к вам на переобучение и что они могут выбрать?
- В целом люди, которые подают заявки на переобучение у нас, раньше могли работать по любой профессии: важен только их уровень образования, если это повышение квалификации или переподготовка. И нужно окончить школу, если это рабочая специальность. По поводу выбора будущей профессии мы также готовы оказать поддержку: у нас в Центре занятости населения проводят профессиональную ориентацию для слушателей, помогают им разобраться, куда дальше двигаться. Еще один важный момент: люди после обучения могут открыть ИП или стать самозанятыми. В общем, возможностей много.
- Почему о федеральной программе "Содействие занятости" важно и нужно знать? Особенно работодателям?
- Для работодателей это хороший шанс получить квалифицированные кадры, которые заинтересованы в работе. А для граждан в первую очередь это шанс изменить свою жизнь, повысить уровень жизни, уровень зарплаты. И это можно сделать бесплатно, не вкладывая свои финансы.
- Самый главный вопрос - куда обращаться, чтобы стать участником программы?
- Обращаться можно к нам, на сайт Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области, или же по номеру телефона: 311-416. Для того, чтобы пройти обучение в Сахалинской области, необходимо иметь прописку нашего региона. Но ситуации у людей бывают разные, поэтому рекомендую обращаться к нашим специалистам: всем поможем, все расскажем.
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