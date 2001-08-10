На высшем уровне: как в Сахалинской области строят новые объекты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Школа на 1 200 мест, центр бокса, ледовая арена, легкоатлетический манеж - лишь часть масштабных строек, которые сегодня запущены в Сахалинской области. А в переселении из аварийного жилья регион уже поставил ряд рекордов. Подробнее о строительстве ряда объектов в интервью рассказал первый замминистра строительства региона Николай Давыдов.

- Николай Анатольевич, здравствуйте. На прошедшей прямой линии с губернатором Валерием Лимаренко 30 августа вновь подняли вопрос строительства в островном регионе. Расскажите, как развивается сегодня эта сфера?

- Строительство - очень важный блок. В Сахалинской области сфера строительства развивается в каждом муниципальном образовании, и население на себе это ощущает. Губернатор уделяет большое внимание развитию строительного блока и качеству его работы. И наше министерство - все его сотрудники - стараются, чтобы стройка в нашем субъекте была на высшем уровне.

- Если говорить о жилом фонде, Сахалинская область - лидер России по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. В этом году мы достигнем прошлогодних показателей? Какие вообще планы стоят на 2023 год?

- Действительно, наш регион среди всех субъектов РФ находится в лидерах по переселению из аварийного жилья, и в 2023 году наши планы по вводу жилья - не меньше, чем в прошлые годы. Не менее 500 тысяч квадратных метров мы планируем ввести в этом году. По переселению из аварийного и ветхого жилья план отдельный: 117 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день мы уже на 50% его выполнили - здесь я отдельно хочу выделить Охинский и Углегорский районы, они у нас лидеры. В Углегорском районе мы в 2023 году вводим большую часть заявленной площади - около 25 тысяч квадратных метров жилья.

- В каких районах Сахалина и Курил сегодня ведется строительство жилья? Где необходимо в первую очередь предоставить людям новые дома?

- В каждом районе важно, и каждый район ждет завершения своих объектов. Во всех муниципальных образованиях идет стройка. Сейчас мы уже выходим на заключительный этап - строительный сезон завершается, основные объемы уже выполнены, сейчас идет достройка. Подрядчики приступили к отделочным работам, а на социальных объектах ведется пуско-наладка - их готовят ко вводу в эксплуатацию.

- На Сахалине и Курилах активно застраивают жилые районы. А это значит, что нужна сопутствующая социальная инфраструктура: необходимо строить детские сады и школы. Как идет работа в этом направлении?

- Этот вопрос отрабатывается вместе с несколькими ведомствами. Ввод жилья в эксплуатацию, конечно же, подразумевает появление детских садов и школ. Помимо этого, нужна транспортная инфраструктура, сети ЖКХ, электроснабжение и так далее. Все должно развиваться в совокупности.

Если говорить о конкретных примерах, в Южно-Сахалинске в 2023 году мы достраиваем пристройку школы в Луговом на 550 мест. Начали строительство школы ЖК "Авангард" - это район улиц Комсомольской и Пограничной. До конца 2023 года должны построить школу на 1200 мест. Принято решение строить школу в 19-м микрорайоне Южно-Сахалинска, это рядом с ЖК "Эдем", долгожданный объект на 1 100 мест. В 2024 году мы начинаем стройку. Жилая застройка "Уюн" - тоже очень плотная застройка, и там планируется строительство двух детских садов, а также школы. Сады по 240 мест - достаточно большая вместимость, и это будет большим подспорьем жилому комплексу. Жилой район "Горизонт" тоже вниманием не обходим: там запланированы школа и два детских сада. Один из них мы заканчиваем возводить уже в текущем году. В целом, как вы можете понять, министерство строительства активно работает над тем, чтобы ни один жилой комплекс не оставался без развитой инфраструктуры. Все отрабатываем совместно с главами муниципального образования, с мэрами.

- Николай Анатольевич, а как ведется строительство спортивных объектов?

- Спорт - это жизнь, спорт - это важно. Правительство Сахалинской области уделяет большое внимание тому, чтобы дети занимались физической активностью. Но для того, чтобы завтра ребенок смог прийти в секцию на занятия, сегодня нам необходимо строительство спортивных сооружений. У нас ведется стройка масштабных объектов: в частности, это центр бокса в Южно-Сахалинске. Мы планируем ввести его в эксплуатацию в сентябре текущего года.

Отдельно отмечу ФОКи - физкультурно-оздоровительные комплексы. В 2023 году открываем их в Чехове и Ильинском. В Макарове ледовая арена сейчас возводится: планируем до конца года закончить строительно-монтажные работы.

- Легкоатлетический манеж все никак не могут ввести в эксплуатацию. Есть ли конкретные сроки?

- Это достаточно сложный объект, планируем в 2024 году все-таки его достроить. Есть изменения конструкции, объект проходит повторную госэкспертизу и строительно-монтажные работы не останавливаются. В следующем году, я надеюсь, объект достроим и введем в эксплуатацию. Это большой объект, а на территории Дальнего Востока - один из самых масштабных.