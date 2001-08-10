Более 170 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За семь месяцев 2023 года в Сахалинской области построили 170 тыс. кв. метров жилья. Почти две тысячи островитян улучшили свои жилищные условия. Какими еще достижениями гордится ключевая отрасль региона, рассказал министр строительства области Алексей Колеватых.

- Алексей Владиславович, здравствуйте!

- Здравствуйте!

- Уже идет восьмой месяц 2023 года. Какими достижениями может поделиться строительная отрасль за этот период?

- Строительная отрасль региона, самое главное, работает уверенными темпами. Мы сейчас идем с опережением показателей прошлого года. Это касается и ввода жилья, поскольку за семь месяцев мы ввели 170 000 квадратных метров. Мы также нацелены в текущем году выполнить наш показатель - 500 000 квадратных метров жилья, больше одного квадратного метра жилья на человека, проживающего в области. Это будет третий год подряд. Я считаю, что для строительной отрасли - это очень хороший показатель. Второй момент, также немало важный - это то, что мы продолжаем большими темпами программу расселения аварийного жилого фонда. Расселили в этом году более 40 000 квадратных метров «аварийки». Почти две тысячи граждан улучшили свои жилищные условия. А если смотреть в рамках всей программы, то из 740 000 аварийного жилья мы расселили больше 200 000 «квадратов» за 2,5 года. Я считаю, что это очень хорошие темпы. И это, безусловно, в первую очередь, важно для граждан Сахалинской области.

- Совсем скоро нас ждут масштабные работы по строительству научно-образовательного центра СахалинТеch. Расскажите об участии министерства.

- Участие министерства в этом проекте самое непосредственное. В настоящий момент мы организовываем строительство на обеих площадках. Это и площадка научно-образовательного центра, и площадка студгородка. Плотно работаем с генподрядчиком. Буквально на днях была заложена капсула в фундамент. Стройка организовывается, и мы хотим ускоренными темпами сдать эти объекты, поскольку такая задача поставлена губернатором.

- А когда планируют сдать объект?

- Дата сдачи объекта - 2026 год. Соответственно, сейчас прилагаем все усилия, чтобы построить объект именно в эти сроки.

- На площадке экономического форума в Санкт-Петербурге было подписано соглашение с ДОМ.РФ о строительстве шести корпусов 17-этажных домов. Расскажите, где их возведут, и как сейчас работает программа по строительству арендного жилья?

- Эти здания будут возводиться для сахалинцев и курильчан. Оператором данной программы будет выступать Сахалинское ипотечное агентство. Напомню, что сейчас агентство управляет более, чем 2 700 квартирами, которые были построены ранее. И в настоящий момент у нас появилась возможность увеличить арендный фонд за счет инвестиций института ДОМ.РФ. Важно отменить, что это не просто инвестиции в строительство жилья. Это и федеральная субсидия на оплату 1/3 арендной ставки. Еще одну часть будет оплачивать областной бюджет. Таким образом, для гражданина, который получит арендное жилье, реальная ставка будет только 1/3 от стоимости.

- На этой неделе открыл свои двери современный аэровокзал. Вскоре появится и новая взлетно-посадочная полоса. Расскажите о данном проекте.

- Аэропорт - это комплекс сооружений. Новый аэровокзал - самый большой в ДФО, он рассчитан на 5 миллионов пассажиров. Соответственно, перспективы развития Сахалинской области следует рассматривать, как с точки зрения туризма, так и с точки зрения бизнеса. В последнем случае речь идет о тех, кто прилетит работать на инвестиционных проектах. Вторым немало важным сооружением является новая взлетно-посадочная полоса, строительство которой продолжается в настоящий момент. Мы планируем завершить этот объект в следующем году. Полоса позволит принимать все типы воздушных судов. Заменит существующую полосу, которая уже отработала свой ресурс, и неоднократно подвергалась капитальному ремонту. Строители работают ударными темпами.

- Спасибо за содержательную беседу! И с наступающим праздником!

- Спасибо вам!