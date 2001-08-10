Сахалин готовится к крупнейшему на Дальнем Востоке фестивалю музыки и авиации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Старт фестиваля авиации и музыки "Крылья Сахалина" все ближе - до него осталось всего две недели. Подготовительная работа вышла на финальный этап. Чем будут удивлять в спортивной и музыкальной программах, и кто выступит хедлайнером, рассказал директор школы по техническим видам спорта Дмитрий Третьяков.

- Дмитрий, здравствуйте. До крупнейшего на Дальнем Востоке фестиваля авиации и музыки "Крылья Сахалина" осталось не так много времени. Расскажите, пожалуйста, как проходит подготовка?

- Подготовка идет полным ходом. Мы все находимся в полях, потому что нужно очень многое срастить в одном месте. Это стоянка автомобилей и кемпинг, и авиационная часть фестиваля, мотоциклетные выступления, сцена, музыканты, различные активности для людей, торговля. Поэтому сейчас находимся целыми днями там. Верстаем программу и готовим площадки.

- А какую шоу программу смогут увидеть зрители?

- Ну, в первую очередь, мы планируем сделать авиационное шоу, которое включает в себя пролеты авиации (в том числе наших "Тайги" и "Авроры"), прыжки с парашютами. Будет шоу воздушных шаров и шоу мотоциклистов. Фестиваль проходит три дня, будут выступать эндуристы, будут активности и для детей - это ростовые куклы, и батутные площадки. Обязательно будет очень крутой фейерверк.

- А что касается "Сахалинского рубежа"?

- "Сахалинской рубеж" входит в этом году как раз в программу фестиваля "Крылья Сахалина". На третий день будет проходить эта гонка - замечательный экстремальный забег. Кстати, я напоминаю нашим зрителям, что всего две недели осталось до окончания приема заявок. Успейте на него зарегистрироваться.

- А если говорить о музыкальном направлении фестиваля, то, сколько уже заявок подано от коллективов и кто будет хедлайнером? Расскажите, пожалуйста.

- Начнем с местных музыкантов. Более 40 заявок пришло. Они продолжают еще поступать. Вот сейчас, в последние дни еще очень много заявок с Дальнего Востока, с Новосибирска. Я точно могу сказать, что из Новосибирска у нас будет группа с названием Sakhalin. Они здесь уже были и записали очень крутой клип как раз на маяке Анива. Ожидаем приезда московской группы "Конец фильма". Она выступит в пятницу. Мы решили сделать пятницу полноценным музыкальным днем, а уже в субботу, в основной день, будут выступать у нас "Рок-синдром" и группа "АнимациЯ". Очень крутая команда, которая уже не в первый раз приезжает на Сахалин. И завершат программу выступления хедлайнеров "Сурганова и оркестр".

- Дмитрий, давайте напомним, когда и где пройдет фестиваль, и в какое время.

- Место фестиваля традиционное. Это аэродром "Пушистый". Фестиваль будет проходить три дня: 18, 19 и 20 августа. Добраться можно на своем личном транспорте, но мы призываем, чтобы люди пользовались общественным транспортом. Будет организован подвоз большими автобусами, маленькими автобусами - так называемые шаттлы в режиме челноков будут ездить от площадки фестиваля до стоянки. Будут организованы большие парковки для личных автомобилей, для тех, кто все-таки решит поехать на своем транспорте, и будет организована большая кемпинг-зона.

- А что все-таки касается времени? Просто пятница. Это же рабочий день.

- Традиционно мы всегда начинали в пятницу. Это будет во второй половине дня. Начало будет около 15:00. Это короткий рабочий день, и уже кто-то сможет прийти с работы. И сами соревнования по эндуро - с них начнется фестиваль "Крылья Сахалина" - будут идти до вечера, Если вы не успеваете к началу этих соревнований, не беда. Самые интересные заезды, когда начнутся выступления в классе профессионалов, будут ближе к вечеру - можно будет приехать после работы и все это увидеть. Суббота - в 11:00 начало, воскресенье - в 8:00 начнется регистрация, и где-то в полдень начнется уже старт "Рубежа". Более подробную программу мы обязательно напишем. Надо, чтобы люди очень внимательно прочитали эти памятки - там обозначено, как нужно себя вести на фестивале, что можно с собой взять, что не нужно с собой брать. Там будет все расписано практически поминутно - где и что будет находиться.

- Дмитрий, все-таки такой большой перерыв был между фестивалями. Что-то изменилось в программе?

- В программе традиционно у нас особо ничего не меняется. Есть форматы, которые уже востребованы людьми, они просто меняются местами, внутри что-то там улучшается, что-то убавляется. Подход поменялся. Я скажу честно, что раньше мы были сами по себе. Сейчас наш губернатор Валерий Игоревич Лимаренко очень пристальное внимание этому уделяет. Назначил руководителя оргкомитетом - это зампред правительства Владимир Николаевич Ющук. Очень большой уровень ответственности.

Напомню, что в прошлом году и с начала текущего года определенные события в стране произошли, которые нам не позволяют расслабляться. Поэтому безопасности уделяется очень большое внимание. Губернатор поставил задачу, чтобы было комфортно, чтобы было огромное количество туалетов, мусорных баков, чтобы была кемпинг-зона. Раньше она была похожа на стихийное место: люди приезжали, сами размещались. Сейчас подключили министерство туризма и туроператоров. И если у тебя нет палатки, ты не хочешь тащить спальник - можешь воспользоваться услугами бизнеса и просто приехать туда на все готовое, и за тебя там будет все решено. Бытовым моментам и безопасности уделяется очень большое внимание. И, наверное, они больше всего отнимают сил. Но, это абсолютно правильно, потому что мы делаем фестиваль в первую очередь для сахалинцев, чтобы им было безопасно, комфортно и удобно.