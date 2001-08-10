Одиннадцать команд вышли на старт юношеского первенства области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске началось первенство области по волейболу. Участниками турнира стали юноши и девушки 2009-2010 г.р. Состязания проходят в «СШ по волейболу» (ул. Горького. 7/3) и продлятся до воскресенья, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.
На церемонии открытия участников, организаторов и гостей приветствовали ведущий советник министерства спорта Сахалинской области Юлия Святая и директор ГБУ «СШ по волейболу» Сергей Кирсанов.
- Я поздравляю вас с открытием соревнований и с вашим профессиональным праздником. Сегодня отмечается День рождения волейбола. Желаю всем вам спортивной удачи и хорошей игры! – сказала Юлия Святая.
- Поздравляю вас с двойным праздником! А еще добавлю, что все наши соревнования в этом году проходят под эгидой 100-летия российского волейбола. И я рад, что вы тоже причастны к этой игре. Желаю вам показать все, чему вас научили тренеры, чему вы научились сами и продолжать играть в волейбол! – напутствовал спортсменов Сергей Кирсанов.
Награды первенства островного региона среди девушек оспаривают шесть участников: «Флагман» (Корсаков), «Спортивная школа» (Шахтерск), а также четыре команды из «СШ по волейболу» (Южно-Сахалинск). Они определят победителя по круговой системе.
- Спортивную школу представляют «Изумруд» (тренеры Марина Захарова и Олег Крюков), «СШ-2» (тренер Екатерина Бронникова), «СШ-3» и «СШ-4» (тренер Станислав Филимонов), - сообщают организаторы.
У юношей участников чуть меньше, чем у девушек. Свои заявки подали три команды из «СШ по волейболу» («Динамо» - тренер Андрей Барановский, «Вертикаль» - тренер Марина Захарова, «СШ-1» - тренер Алексей Волков), а также волейболисты из Корсакова («Флагман») и Углегорска. Им также предстоит турнир по круговой системе.
По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Сахалинской области участия в первенстве ДФО в Хабаровске с 5 по 12 марта.
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