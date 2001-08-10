Получение образования по специальности машинист экскаватора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Экскаваторщик или машинист-экскаватора — специалист, который с помощью вверенной ему техники выполняет широкий перечень производственных операций — от землеройных до горнодобывающих и транспортных. Предусмотрено регулярное техобслуживание оборудования. Экскаваторщик должен выполнять ряд сложных операций. Это наполнение ковша грунтом, его подъем и опускание, поворот стрелы к месту выгрузки, перемещение транспортного средства. От машиниста требуются повышенные физические нагрузки. Профессионалу приходится работать в чрезмерно загазованной воздушной среде. Чтобы получить свидетельство машиниста экскаватора, необходимо пройти обучение в учебном центре с лицензией Министерства Образования РФ.
Варианты обучения для экскаваторщика
Подобрать программу обучения можно с учетом базового уровня образования. Продолжительность курса зависит и от планируемых должностных обязанностей, от того, на какой технике будет работать машинист. Предусмотрено два варианта — получение специальности (первичная профподготовка) и повышение квалификации. В первом случае ученик становится машинистом-экскаваторщиком низшего четвертого разряда, чего вполне достаточно для старта. Чтобы пройти подготовку по указанной специальности, необходимо иметь образование не ниже среднего общего (девять классов школы).
Повышение квалификации предполагает подъем разряда с четвертого до восьмого максимум. Этот вариант подходит тем, кто уже имеет свидетельство о присвоении профессии. Он актуален для машинистов, планирующих расширить знания для выполнения более сложных работ. На сайте https://study-center.ru/rabochie-spetsialnosti/ можно найти подходящие специальности и записаться на курсы. От правильного выбора рабочей востребованной профессии зависят уровень зарплаты и степень самореализации.
Что включает программа обучения на машиниста экскаватора
В программу обучения на экскаваторщика входят общепрофессиональные дисциплины и ряд модулей. Перечислим важнейшие из них:
- особенности устройства экскаваторов;
- правила безопасности при эксплуатации спецтехники;
- требования пожаробезопасности, охраны труда;
- организация выполнения технологических операций — от погрузочных и строительных до демонтажных.
Еще один обязательный раздел в программе — изучение правил дорожного движения. Перейдя по ссылке https://study-center.ru/, вы сможете подобрать подходящую программу для повышения квалификации и переподготовки. Центр дистанционного обучения в Москве предлагает варианты для тех, кто хочет получить востребованную рабочую специальность.
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