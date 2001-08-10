Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экскаваторщик или машинист-экскаватора — специалист, который с помощью вверенной ему техники выполняет широкий перечень производственных операций — от землеройных до горнодобывающих и транспортных. Предусмотрено регулярное техобслуживание оборудования. Экскаваторщик должен выполнять ряд сложных операций. Это наполнение ковша грунтом, его подъем и опускание, поворот стрелы к месту выгрузки, перемещение транспортного средства. От машиниста требуются повышенные физические нагрузки. Профессионалу приходится работать в чрезмерно загазованной воздушной среде. Чтобы получить свидетельство машиниста экскаватора, необходимо пройти обучение в учебном центре с лицензией Министерства Образования РФ.

Варианты обучения для экскаваторщика

Подобрать программу обучения можно с учетом базового уровня образования. Продолжительность курса зависит и от планируемых должностных обязанностей, от того, на какой технике будет работать машинист. Предусмотрено два варианта — получение специальности (первичная профподготовка) и повышение квалификации. В первом случае ученик становится машинистом-экскаваторщиком низшего четвертого разряда, чего вполне достаточно для старта. Чтобы пройти подготовку по указанной специальности, необходимо иметь образование не ниже среднего общего (девять классов школы).

Повышение квалификации предполагает подъем разряда с четвертого до восьмого максимум. Этот вариант подходит тем, кто уже имеет свидетельство о присвоении профессии. Он актуален для машинистов, планирующих расширить знания для выполнения более сложных работ. На сайте https://study-center.ru/rabochie-spetsialnosti/ можно найти подходящие специальности и записаться на курсы. От правильного выбора рабочей востребованной профессии зависят уровень зарплаты и степень самореализации.

Что включает программа обучения на машиниста экскаватора

В программу обучения на экскаваторщика входят общепрофессиональные дисциплины и ряд модулей. Перечислим важнейшие из них:

особенности устройства экскаваторов;

правила безопасности при эксплуатации спецтехники;

требования пожаробезопасности, охраны труда;

организация выполнения технологических операций — от погрузочных и строительных до демонтажных.

Еще один обязательный раздел в программе — изучение правил дорожного движения. Перейдя по ссылке https://study-center.ru/, вы сможете подобрать подходящую программу для повышения квалификации и переподготовки. Центр дистанционного обучения в Москве предлагает варианты для тех, кто хочет получить востребованную рабочую специальность.