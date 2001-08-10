Сахалин отправил в Республику Корея 5 тысяч тонн торфа после длительного перерыва

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора в Сахалинской области 31 марта 2026 года оформило на экспорт в Республику Корея первую за три года партию торфа. Как рассказали ТИА «Острова» в ведомстве, общий вес продукции составил 5 тысяч тонн.

В 2024 и 2025 годах сахалинский торф экспортировали только в Японию. Теперь география поставок расширилась. Соответствие продукции местного производства подтвердили исследования Сахалинского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «АПК НАЦРЫБА». Специалисты ведомства выдали на экспортную партию фитосанитарный сертификат.

Кроме того, с начала 2026 года Сахалин оформил на экспорт в Японию четыре партии торфа. Их общий объём составил 6,4 тысячи кубических метров.