Более 17 тысяч тонн рыбы отправили на экспорт с Сахалина и из Приморья за неделю
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора подвело итоги работы за последнюю неделю марта 2026 года. Речь идёт об оформлении рыбопродукции, которую отправляют на экспорт с территории Приморского края и Сахалинской области.
Как сообщили ТИА «Острова» в управлении ведомства, за период с 23 по 29 марта специалисты оформили 417 партий рыбы и морепродуктов. Их общий вес превысил 17,7 тысячи тонн. Для отправки за границу выдали 279 ветеринарных сертификатов формы 5i, из них 34 - на Сахалине.
Также было оформлено 556 сертификатов здоровья на водные биоресурсы. Большая часть документов - 450 штук - предназначалась для поставок в Китай. Ещё 87 сертификатов ушли в Республику Корея и 19 - в страны Евросоюза через Корею. Дополнительно оформили 134 сертификата для импортных перевозок. За неделю сотрудники отобрали 482 пробы продукции для проверки, причём 419 из них - по просьбе самих владельцев товара.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?