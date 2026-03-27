Число бизнесменов в Южно-Сахалинске выросло на 12 процентов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации Южно-Сахалинска обсудили итоги работы малого и среднего бизнеса за прошлый год и планы на 2026-й. Заседание консультативного совета по вопросам развития предпринимательства прошло в областном центре.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации города, на сегодняшний день в Южно-Сахалинске зарегистрировано 29,9 тысячи предпринимателей и самозанятых. За год их количество увеличилось более чем на 12 процентов. На каждые десять тысяч жителей приходится 1578 субъектов малого и среднего бизнеса - этот показатель выше общероссийского.
Экономический вклад предпринимателей тоже заметно вырос. Оборот малых и средних предприятий увеличился на 7 процентов и достиг 140 миллиардов рублей. В городской бюджет от предпринимательской деятельности поступило свыше 6 миллиардов рублей налогов. Численность занятых в этом секторе составляет около 40 процентов.
Администрация города при поддержке регионального правительства продолжает создавать условия для развития бизнеса. В прошлом году в рамках муниципальной программы финансовую помощь в виде субсидий получили 36 предприятий. Общая сумма поддержки составила 56,8 миллиона рублей. Средства направили на компенсацию затрат по лизингу, сертификации, транспортировке рыбной продукции и приобретению мобильных торговых объектов. Благодаря этому удалось сохранить 619 рабочих мест и создать еще 71 новое.
Также вырос перечень муниципального имущества, доступного для предпринимателей, - сейчас в нем 119 объектов. Восемнадцать хозяйствующих субъектов воспользовались этой возможностью для оказания бытовых услуг, а также содержания и ремонта жилищного фонда.
В 2026 году власти планируют продолжить работу по актуализации мер поддержки, расширению имущественного фонда и совершенствованию условий предоставления помощи. Участники заседания также обсудили корректировку перечня муниципального имущества, предназначенного для предпринимателей.
