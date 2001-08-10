Сахалинские рыбаки отправили на экспорт 34 тысячи тонн продукции в феврале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские предприятия активно поставляют рыбную продукцию за рубеж. За февраль специалисты подтвердили соответствие требованиям иностранных государств для 34 тысяч тонн рыбы и морепродуктов.

Как рассказали ТИА «Острова» в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, со 2 по 27 февраля в отдел по работе с рыбоперерабатывающими предприятиями поступило 333 заявки на оценку экспортных партий. Больше всего заявок (192) подали на поставки в Китай. Речь идёт о 26,6 тысячи тонн рыбопродукции.

Ещё 134 заявки касались экспорта в Республику Корея объёмом 5,1 тысячи тонн. Семь заявок оформили для отправки 2,3 тысячи тонн рыбы в страны Европейского Союза. Специалисты сахалинского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» подтвердили, что вся продукция соответствует регламентам и стандартам стран-импортёров.

В декабре основу экспорта составляли мороженая рыба — минтай, треска, камбала, палтус, а также креветка, икра и молоки минтая и кормовая рыбная мука.