Предприниматели получили от ВТБ порядка 62 млрд рублей под зонтичные поручительства Корпорации МСП
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Инструмент зонтичных поручительств позволяет предпринимателям получать финансирование при недостаточности или отсутствии залогового обеспечения, ускоряет принятие кредитных решений и расширяет доступ к заемному финансированию.
Член правления ВТБ Руслан Еременко прокомментировал: «Зонтичные поручительства - это простой по условиям и надёжный механизм, который сегодня становится базовым инструментом доступа малого и среднего бизнеса к кредитованию. Существенная часть сделок приходится на ключевые для экономики отрасли - такие как производство пищевых продуктов, оборудования, разработка программного обеспечения, где особенно важны скорость принятия решений и минимальные требования к обеспечению. Мы видим, что этот инструмент всё активнее используется в новых программах льготного кредитования и фактически формирует стандарт поддержки СМБ как для бизнеса, так и для банков».
ВТБ предоставил предпринимателям в 2025 году порядка 61,8 млрд рублей финансирования под зонтичные поручительства Корпорации МСП – почти на треть больше, чем годом раньше. Доля участия банка в программе выросла до 25%. Число предпринимателей, получивших поддержку, увеличилось на 75% и превысило 1,2 тыс. Активнее всего привлекали такие средства в производстве, туризме, инфраструктурных проектах и научно-технической деятельности, а также в отрасли информации и связи.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
10:53 Сегодня Названы самые дорогие вакансии февраля на Сахалине
09:01 Сегодня На севере Сахалина во время пожара эвакуировали более 10 человек
09:46 Сегодня Более 180 нарушений ПДД пресечено на Сахалине за минувшие сутки
11:53 Сегодня Нарушения на птицеферме сахалинского фермера обнаружили при помощи беспилотника
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
09:04 20 Февраля Амурчанина за неоднократное вождение в состоянии опьянения наказали штрафом в размере двухлетнего заработка
12:24 20 Февраля Жительница Макарова заступилась за подругу и едва не убила её сожителя
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 10:20 Сегодня Сахалинцев приглашают посмотреть, как едят хамелеоны и филины
- 15:51 Вчера Сахалинский краеведческий музей открыл юбилейную выставку Вероники Осиповой
- 10:11 25 Февраля Сахалинка Прасковья Коротаева, ветеран Великой Отечественной войны, принимает поздравления с 94-летием
- 09:49 24 Февраля Сахалинцев приглашают на экскурсию "Закулисье в зоопарке"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?