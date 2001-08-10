Тихоокеанское
Предприниматели получили от ВТБ порядка 62 млрд рублей под зонтичные поручительства Корпорации МСП

Инструмент зонтичных поручительств позволяет предпринимателям получать финансирование при недостаточности или отсутствии залогового обеспечения, ускоряет принятие кредитных решений и расширяет доступ к заемному финансированию.

Член правления ВТБ Руслан Еременко прокомментировал: «Зонтичные поручительства - это простой по условиям и надёжный механизм, который сегодня становится базовым инструментом доступа малого и среднего бизнеса к кредитованию. Существенная часть сделок приходится на ключевые для экономики отрасли - такие как производство пищевых продуктов, оборудования, разработка программного обеспечения, где особенно важны скорость принятия решений и минимальные требования к обеспечению. Мы видим, что этот инструмент всё активнее используется в новых программах льготного кредитования и фактически формирует стандарт поддержки СМБ как для бизнеса, так и для банков».

 ВТБ предоставил предпринимателям в 2025 году порядка 61,8 млрд рублей финансирования под зонтичные поручительства Корпорации МСП – почти на треть больше, чем годом раньше.  Доля участия банка в программе выросла до 25%. Число предпринимателей, получивших поддержку, увеличилось на 75% и превысило 1,2 тыс. Активнее всего привлекали такие средства в производстве, туризме, инфраструктурных проектах и научно-технической деятельности, а также в отрасли информации и связи.

