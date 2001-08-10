ВТБ спрогнозировал улучшение ситуации с инфляцией в 2026 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аналитики ВТБ ожидают, что по итогам 2026 года инфляция в России войдет в целевой диапазон, составив 5–6%, а рост валового внутреннего продукта (ВВП) замедлится до 1%. Ключевая ставка Банка России на конец 2026 года прогнозируется на уровне 12% годовых при среднем значении за год около 14%, сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Это в принципе означает, что на оставшихся семи заседаниях совета директоров Банка России о ставке, на каждом заседании будет снижение на 50 базисных пунктов. Содержательно заложен именно такой прогноз… От себя я могу сказать, что я ожидаю в какой-то степени повторения 25-го года в 26-м... Такая ситуация с темпом роста реального ВВП и нежелание отправлять экономику России в рецессию могут означать более быстрое снижение ставки, чем мы закладываем», - указал он.
В банковском секторе ВТБ ожидает разнонаправленной динамики. Кредитование юридических лиц, согласно прогнозу, вырастет на 8–9%, в то время как розничное кредитование покажет более скромный рост - на 7–8%. Что касается пассивов, средства компаний на счетах могут увеличиться на 5–7%, а населения - на 8–10%. Сам ВТБ намерен расти быстрее рынка в корпоративном сегменте, планируя нарастить портфель кредитов юрлицам на 10%. В то же время в банке прогнозируют сокращение розничного кредитного портфеля - ожидается снижение более чем на 5%. По итогам 2026 года чистая прибыль группы прогнозируется в диапазоне 600–650 млрд рублей.
Помимо финансовых показателей, в банке уделяют внимание технологическому развитию. Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, комментируя внедрение новых технологий, подчеркнул, что в банке ИИ рассматривают как инструмент расширения возможностей сотрудников. «Мы воспринимаем искусственный интеллект не как заменяющий сотрудников, а как усиливающий их способности, их навыки и скорость реакции, - отметил Пьянов. - А вторая особенность, которая нас отличает, это экономичное внедрение искусственного интеллекта», - сказал топ-менеджер.
