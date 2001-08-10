Число сахалинцев, которые ищут работу, выросло на 20 процентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2026 года жители Сахалинской области разместили более тысячи резюме на портале "Работа России". Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Соискатели чаще всего ищут работу в инженерии, здравоохранении, делопроизводстве, бухгалтерии, сфере управления персоналом и образовании. Сохраняется спрос и на рабочие специальности — водителей, токарей и электромонтеров, сообщили ТИА "Острова" в кадровом центре региона.

Среди наиболее высокооплачиваемых предложений — управляющий по флоту с доходом до 345 тысяч рублей, директор департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок — до 305 тысяч рублей, а также врач-стоматолог с заработной платой до 300 тысяч рублей.

Как отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева, портал позволяет не только откликаться на вакансии, но и получить поддержку карьерных консультантов — от составления резюме до подбора программ переобучения.

По состоянию на середину февраля на платформе размещено около 4 тысяч вакансий для жителей региона.