09:21, | Новости экономики Сахалина и Курил
ВТБ отметил рекордный интерес бизнеса к самозанятым
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ в 2025 году совершили более 170 тысяч переводов самозанятым на 12,4 млрд рублей. Это на 70% превышает прошлогодние показатели как по объему, так и по количеству операций. По статистике банка, основными заказчиками товаров и услуг самозанятых выступают компании СМБ из сферы строительства, торговли, транспорта, ИТ, спорта и развлечений.
«Самозанятые стали для предпринимателей незаменимым ресурсом в решении операционных задач, особенно в сферах сезонного бизнеса и при выполнении нерегулярных работ. Важно, что благодаря банковскому сервису это сотрудничество строится на прозрачных юридических и финансовых основаниях. Для экономики в целом это означает рост легальной занятости, внедрение инноваций и повышение конкурентоспособности малого бизнеса», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Топ-менеджер сообщил, что по итогам 2025 года число клиентов – самозанятых в ВТБ выросло на 43% и превысило 1 млн человек.
«Самозанятые стали для предпринимателей незаменимым ресурсом в решении операционных задач, особенно в сферах сезонного бизнеса и при выполнении нерегулярных работ. Важно, что благодаря банковскому сервису это сотрудничество строится на прозрачных юридических и финансовых основаниях. Для экономики в целом это означает рост легальной занятости, внедрение инноваций и повышение конкурентоспособности малого бизнеса», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Топ-менеджер сообщил, что по итогам 2025 года число клиентов – самозанятых в ВТБ выросло на 43% и превысило 1 млн человек.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
10:36 Сегодня СФР на Сахалине возглавила 39-летняя местная жительница
- 11:26 Сегодня От лососевой путины-2026 на Сахалине ждут хороших новостей
11:30 Сегодня За неделю 28 штук: у необязательных сахалинцев отбирают оружие
- 11:54 Сегодня Проспект Мира в Южно-Сахалинске назван местом с самой дешёвой навагой
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
10:47 13 Февраля Швея из Южно-Сахалинска превратила хобби в бренд одежды
13:44 13 Февраля На Сахалин надвигается монгольский циклон
14:22 12 Февраля В Южно-Сахалинске подвели итоги конкурса "Педагог года-2026"
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 13:40 Сегодня "Почта России" рассказала, что 23 февраля почти не будет работать
- 11:30 Сегодня За неделю 28 штук: у необязательных сахалинцев отбирают оружие
- 10:57 17 Февраля Жители Южно-Сахалинска увидели реконструкцию нивхской свадьбы и попробовали мос
- 09:23 17 Февраля Участники "Лиры" на Сахалине обсудили поэзию Максима Амелина и написали пародии
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?