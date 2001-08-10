Тихоокеанское
Проспект Мира в Южно-Сахалинске назван местом с самой дешёвой навагой
09:21, | Новости экономики Сахалина и Курил

ВТБ отметил рекордный интерес бизнеса к самозанятым

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

 
Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ в 2025 году совершили более 170 тысяч переводов самозанятым на 12,4 млрд рублей. Это на 70% превышает прошлогодние показатели как по объему, так и по количеству операций. По статистике банка, основными заказчиками товаров и услуг самозанятых выступают компании СМБ из сферы строительства, торговли, транспорта, ИТ, спорта и развлечений.
 
«Самозанятые стали для предпринимателей незаменимым ресурсом в решении операционных задач, особенно в сферах сезонного бизнеса и при выполнении нерегулярных работ. Важно, что благодаря банковскому сервису это сотрудничество строится на прозрачных юридических и финансовых основаниях. Для экономики в целом это означает рост легальной занятости, внедрение инноваций и повышение конкурентоспособности малого бизнеса», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.
 
Топ-менеджер сообщил, что по итогам 2025 года число клиентов – самозанятых в ВТБ выросло на 43% и превысило 1 млн человек. 

