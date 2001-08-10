В Южно-Сахалинске состоялось первое в этом году заседание Совета по инвестиционной деятельности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска готова в ручном режиме отрабатывать с предпринимателями процедуры вовлечения в оборот земельных участков, заявил вице-мэр областного центра Виталий Данилов на первом в 2026 году заседании Совета по инвестиционной деятельности. Главной темой встречи стало обсуждение новых нормативов водоотведения, которые с июня прошлого года ввели для бизнеса, — предприниматели усомнились в правильности применения правил и предложили их скорректировать.
Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, заседание объединило более 60 участников. Среди них оказались представители малого и среднего бизнеса, городские чиновники, члены торгово-промышленной палаты и инвесторы. Собравшиеся рассмотрели ряд острых для предпринимательского сообщества вопросов. Вице-мэр Виталий Данилов представил инвесторам земельные участки, которые муниципалитет планирует выставить на аукцион. Он подчеркнул, что власти города выявили несколько инвестиционных площадок, полностью готовых к вовлечению в хозяйственный оборот. Чиновник пообещал предпринимателям индивидуальное сопровождение процедур в случае проявленного интереса к этим территориям.
Директор департамента экономического развития Павел Павленко доложил предпринимателям о действующих мерах муниципальной поддержки. Бизнес может рассчитывать на компенсацию затрат при покупке оборудования, участии в выставках и ярмарках, а также по другим направлениям расходов. Вице-президент Сахалинской торгово-промышленной палаты Ольга Викулова пригласила южно-сахалинский бизнес включиться в региональный этап национального конкурса «Золотой Меркурий».
Наибольший резонанс вызвало выступление руководителя ООО «РВК-Сахалин» Алексея Смоленского, который доложил о нормативах для объектов абонентов централизованных систем водоотведения. Предприниматели усомнились в корректности применения этих правил, введенных полгода назад. В ходе дискуссии бизнес сформулировал ряд предложений, и администрация приняла их в работу. Виталий Данилов анонсировал создание специальной рабочей группы при правительстве Сахалинской области для детального обсуждения инициатив. Вице-мэр резюмировал, что инвестиционный совет прошел конструктивно: стороны зафиксировали важные предложения от бизнеса и договорились продолжать сотрудничество по всем обозначенным направлениям.
