Экспорт рыбы и морепродуктов из Приморья и с Сахалина вырос на 30 процентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Объем экспорта рыбопродукции из Приморского края и Сахалинской области за неделю вырос в 1,3 раза. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило на вывоз за рубеж 423 партии рыбы и морепродуктов общим весом 20,7 тысяч тонн.

Статистика, охватывающая период с 26 января по 1 февраля 2026 года, демонстрирует значительный рост по сравнению с предыдущей неделей. Тогда ведомство оформило 230 партий общим весом 15,2 тысяч тонн. Основным направлением для поставок остается Китай: с начала года туда отправили 573 партии общим весом почти 35,9 тысяч тонн.

Значительные объемы продукции также поступили в Республику Корея и Японию. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе управления Россельхознадзора, за отчетную неделю специалисты оформили 351 ветеринарный сертификат на экспортную дальневосточную продукцию, 29 из них - на Сахалине. Кроме того, для вывоза водных биоресурсов подготовили 653 сертификата здоровья, 236 из которых касались партий из Сахалинской области.

Контролирующее ведомство продолжает усиленно проверять качество продукции. За неделю должностные лица отобрали 387 проб от подконтрольной рыбы и морепродуктов для лабораторных исследований. Большую часть проб, 287 штук, взяли по обращениям владельцев продукции.