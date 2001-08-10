Экспорт рыбы и морепродуктов из Приморья и с Сахалина вырос на 30 процентов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Объем экспорта рыбопродукции из Приморского края и Сахалинской области за неделю вырос в 1,3 раза. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило на вывоз за рубеж 423 партии рыбы и морепродуктов общим весом 20,7 тысяч тонн.
Статистика, охватывающая период с 26 января по 1 февраля 2026 года, демонстрирует значительный рост по сравнению с предыдущей неделей. Тогда ведомство оформило 230 партий общим весом 15,2 тысяч тонн. Основным направлением для поставок остается Китай: с начала года туда отправили 573 партии общим весом почти 35,9 тысяч тонн.
Значительные объемы продукции также поступили в Республику Корея и Японию. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе управления Россельхознадзора, за отчетную неделю специалисты оформили 351 ветеринарный сертификат на экспортную дальневосточную продукцию, 29 из них - на Сахалине. Кроме того, для вывоза водных биоресурсов подготовили 653 сертификата здоровья, 236 из которых касались партий из Сахалинской области.
Контролирующее ведомство продолжает усиленно проверять качество продукции. За неделю должностные лица отобрали 387 проб от подконтрольной рыбы и морепродуктов для лабораторных исследований. Большую часть проб, 287 штук, взяли по обращениям владельцев продукции.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
09:20 28 Января Власти Сахалинской области рассказали, как преобразятся острова в 2026 году
09:36 27 Января В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
18:33 8 Января Сахалинскую Декаду спорта и здоровья завершили "Рождественской лыжней"
18:37 8 Января Сахалинца пытались убить во сне, но он оказал сопротивление и выжил
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
Выбор редакции
- 08:21 Сегодня На Сахалине прошла встреча, приуроченная ко Дню памяти Пушкина
- 09:42 Вчера За выходные на сахалинских дорогах автоинспекторы задержали 25 нетрезвых водителей
- 12:28 30 Января Хабаровская и якутская лыжницы победили в спринте на Сахалине
- 11:04 29 Января Педагог из Ростовской области смогла реализовать себя на Сахалине благодаря программе "Земский учитель"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?