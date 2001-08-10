Юрий Трутнев посетил рыбоперерабатывающий завод в селе Озерском на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Сахалинскую область посетил современный рыбоперерабатывающий комплекс в селе Озерском Корсаковского района. Новый комплекс построен крупнейшей рыбохозяйственной компанией Дальнего Востока "Гидрострой".

"Мы не первый раз на объектах компании “Гидрострой”. И могу сказать, что руководство компании - это команда, которая очень многое делает для развития Дальнего Востока. Руководитель компании нам сейчас сказал, что построено уже пять крупных рыбоперерабатывающих комплексов. Компания развивается, а значит, развивается и тот сегмент, которым она занимается. Создаются новые рабочие места, строятся предприятия. Мы сейчас отдельно обсуждали вопросы, связанные с воспроизводством рыбы. Уменьшается количество лососевых. Зато произошёл скачок в популяции сельди. Эти истории должны учитываться в механизмах поддержки, которую правительство предлагает предприятиям", - сказал Юрий Трутнев.

Завод в Озерском начал работу в октябре 2025 года. Новый комплекс разместился на площади 10 тысяч квадратных метров и стал частью действующего предприятия "Рыболовецкий колхоз им. Кирова". Объект был построен за год в рамках федеральной программы инвестиционных квот. Общий объем инвестиций составил 3,7 млрд рублей.

"Сахалинская область уверенно лидирует на Дальнем Востоке по ключевым показателям рыбной отрасли - объемам вылова, производству готовой продукции - и имеет мощный береговой перерабатывающий комплекс. Наш добывающий флот является крупнейшим в акватории Тихого океана. Развитие отрасли набирает обороты: за последние пять лет совместно с бизнесом мы построили семь новых высокотехнологичных предприятий, создали более тысячи рабочих мест. Завод в селе Озерском построен крупнейшей рыбохозяйственной компанией на Дальнем Востоке. Благодаря увеличению объемов добычи рыбы предприятие укрепляет экономический потенциал области и, что самое главное, обеспечивает сахалинцев свежей и качественной продукцией по доступным ценам", - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

На заводе работают 250 человек - преимущественно жители региона и выпускники местных вузов и техникумов. В сутки предприятие перерабатывает до 700 тонн сырья. Морозильное оборудование позволяет единовременно хранить до 3000 тонн. Предприятие выпускает широкий ассортимент мороженой продукции, в том числе глубокой степени переработки из минтая, трески, а также тихоокеанской сельди. Из отходов производства выпускают до 30 тонн рыбной муки в сутки. Запланировано производство рыбьего жира. Современная технология упаковки позволяет увеличить срок хранения готовой продукции до двух лет.

По словам заведующего производством завода "Озерское" ООО "Гавань" Никиты Лазарева, завод построен по новым технологиям. Специализируется он в первую очередь на разделке сахалино-хокайдской сельди, которая отсутствовала берегов Сахалина около 60 лет и начинает появляться в больших объёмах.

"Мощности комплекса направлены на то, чтобы реализовать объём, который планируется в апреле-мае на оборотах до 900 в сутки сырья в сутки. Также произведен ремонт порт-ковша, сделано дноуглубление. Это позволяет заходить крупнотоннажному флоту и доставлять большее количество рыбы. Завод работает по принципу безотходного производства. Все отходы от рыбопереработки направляются на рыбомучную установку для производства рыбной муки и пищевого и промышленного жира. Производство направлено как на внутренний рынок, так и на экспорт, как в принципе и на других объектах группы компаний", - пояснил он.

Вместе с запуском комплекса была проведена реконструкция гидротехнических сооружений в акватории рыболовецкого завода. Для обеспечения беспрепятственного и безопасного подхода рыболовных и транспортных судов глубины увеличены с 2,5 до 5,5 м. Это позволит флоту единовременно поставлять на берег до 200 тонн водных биологических ресурсов.

Отметим, "Гидрострой" является дальневосточным холдингом, осуществляющим свою деятельность не только на Сахалине и Курилах, но и в Приморском крае. Компания занимается океаническим и прибрежным рыболовством, переработкой и реализацией водных биоресурсов, искусственным воспроизводством тихоокеанского лосося, производственным и гражданским строительством, экологическим туризмом. На предприятиях холдинга работают 7000 человек, из них 3500 - в море.