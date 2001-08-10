Петр Фрадков посетил Сахалинскую область с рабочим визитом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Петр Фрадков, председатель ПСБ, посетил с рабочим визитом Южно-Сахалинск и встретился с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся поддержки региональной экономики, участия банка в социально значимых проектах. На рабочем совещании регионального правительства также отдельно рассмотрели перспективы реализации проектов на основе государственно-частного партнерства.

Делегация ПСБ и правительства Сахалинской области посетила ряд строящихся региональных объектов в сфере транспортной логистики, городского и дорожного строительства.

«ПСБ работает в Сахалинской области с 2024 года, и мы поэтапно наращиваем объемы сотрудничества с правительством региона, формируем серьезный задел для долгосрочного развития - в транспортной и инженерной инфраструктуре, ЖКХ, социальной и культурной сферах, спорте, развитии туристического потенциала. Масштаб этих задач требует современных финансовых инструментов и решений. ПСБ обеспечивает их доступность как жителям, так и бизнесу региона, содействует устойчивому росту промышленности Сахалина, последовательно расширяя возможности для экономического роста всей области», - отметил Петр Фрадков.

«Между островным регионом и ПСБ выстроено надежное сотрудничество. В этом году банк выступил партнером международного форума беспилотных аппаратов «Крылья Сахалина», который состоялся в сентябре этого года и объединил бизнес, науку и власть. ПСБ также принимает участие в проектах устойчивого развития Сахалинской области, благодаря которым улучшается экологическая ситуация на островах, становятся чище воздух и вода, а сахалинцы и курильчане получают комфортную среду для жизни. Кроме того, при поддержке ПСБ реализуются инфраструктурные проекты», - сказал Валерий Лимаренко.

Кроме того, в рамках делового визита в Южно-Сахалинске прошла официальная церемония открытия нового легкоатлетического манежа. В мероприятии приняли участие председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Петр Фрадков возглавляет ВФЛА с конца 2024 года.

Фото: пресс-служба ПСБ